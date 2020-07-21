Александр Лукашенко: пугали – если вы нам не отдадите мозырский завод, у вас будут проблемы с рынком

Новости Беларуси. Поднималась на встрече Президента с активом Гомельской области и тема работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поднималась на встрече Президента с активом Гомельской области и тема работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности. Но на всех крупных предприятиях – «Мозырьсоль» там и так далее – до сих пор ходят вокруг него, хотят приватизировать. Последний год, вот, в прошлом году, меня пугали рынком – ну, ясно, россияне, у них же тоже соль производят. «Если вы нам не отдадите мозырский завод, у вас будут проблемы с рынком». Я говорю: «Посмотрим, у кого будут проблемы с рынком». То есть идет давление: надо отдать, отдай, ну, что-то заплатим. Но никто не сказал, что мы заплатим реальную цену для этого предприятия и никто не сказал, как будут развиваться потом эти предприятия.
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