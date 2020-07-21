Прямой эфир

Александр Лукашенко: пугали – если вы нам не отдадите мозырский завод, у вас будут проблемы с рынком

21 июля 2020 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поднималась на встрече Президента с активом Гомельской области и тема работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: пугали – если вы нам не отдадите мозырский завод, у вас будут проблемы с рынком-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности. Но на всех крупных предприятиях – «Мозырьсоль» там и так далее – до сих пор ходят вокруг него, хотят приватизировать. Последний год, вот, в прошлом году, меня пугали рынком – ну, ясно, россияне, у них же тоже соль производят. «Если вы нам не отдадите мозырский завод, у вас будут проблемы с рынком». Я говорю: «Посмотрим, у кого будут проблемы с рынком». То есть идет давление: надо отдать, отдай, ну, что-то заплатим. Но никто не сказал, что мы заплатим реальную цену для этого предприятия и никто не сказал, как будут развиваться потом эти предприятия.

Александр Лукашенко: пугали – если вы нам не отдадите мозырский завод, у вас будут проблемы с рынком-4

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»

Александр Лукашенко: «Надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке, и для этого надо сделать максимум»

Президент Беларуси: в Украине на 20% рухнуло сельское хозяйство. Ну подставьте плечо, они же платят за это

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке, и для этого надо сделать максимум»
21 июля 2020 18:54

Александр Лукашенко: «Надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке, и для этого надо сделать максимум»

Президент Беларуси: в Украине на 20% рухнуло сельское хозяйство. Ну подставьте плечо, они же платят за это
21 июля 2020 18:52

Президент Беларуси: в Украине на 20% рухнуло сельское хозяйство. Ну подставьте плечо, они же платят за это

Новости экономики за 21.07.2020
21 июля 2020 15:02

Новости экономики за 21.07.2020