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Дмитрий Ярошевич о санкциях: есть конкретные планы действий, каким образом мы эту ситуацию можем нивелировать

24 июня 2021 15:02
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Новости Беларуси. Беларусь сможет преодолеть последствия санкций со стороны Евросоюза. С таким заявлением выступает Министерство экономики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К введению ограничительных и запретительных мер наша страна была готова. Профильные ведомства разработали план действий по перенаправлению экспорта в другие страны и поиску новых рынков сбыта.

Дмитрий Ярошевич о санкциях: есть конкретные планы действий, каким образом мы эту ситуацию можем нивелировать-1

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Так как санкции в большей степени касаются наших экспортных поставок, то это вопросы диверсификации этих поставок. Конечно, здесь рынок Российской Федерации, рынок Китая, рынок стран СНГ. В целом ничего чего-то такого чрезвычайного мы не видим в этом. Есть конкретные планы действий, каким образом, по крайней мере социально, мы эту ситуацию можем нивелировать. Основная наша задача – чтобы ни один житель, ни один честный работник не пострадал.

Дмитрий Ярошевич о санкциях: есть конкретные планы действий, каким образом мы эту ситуацию можем нивелировать-4

Евросоюз сегодня официально ввел секторальные экономические санкции в отношении Беларуси. Ограничительные меры включают запрет на экспорт технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, ограничение торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.

# Санкции # Экономика # Наталья Надольская # Дмитрий Ярошевич # Фотофакт

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