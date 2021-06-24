Дмитрий Ярошевич о санкциях: есть конкретные планы действий, каким образом мы эту ситуацию можем нивелировать

Новости Беларуси. Беларусь сможет преодолеть последствия санкций со стороны Евросоюза. С таким заявлением выступает Министерство экономики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К введению ограничительных и запретительных мер наша страна была готова. Профильные ведомства разработали план действий по перенаправлению экспорта в другие страны и поиску новых рынков сбыта.

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Так как санкции в большей степени касаются наших экспортных поставок, то это вопросы диверсификации этих поставок. Конечно, здесь рынок Российской Федерации, рынок Китая, рынок стран СНГ. В целом ничего чего-то такого чрезвычайного мы не видим в этом. Есть конкретные планы действий, каким образом, по крайней мере социально, мы эту ситуацию можем нивелировать. Основная наша задача – чтобы ни один житель, ни один честный работник не пострадал.