«Важно развивать отношения с восточными партнёрами». Алексей Авдонин о том, как снизить влияние санкций на экономику

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Понятно, что такие действия деструктивные. Они не ведут к диалогу, а наоборот – демонстрируют целенаправленное желание наших оппонентов создать условия, при которых Беларусь должна, по их мнению, применить иную позицию. Иная позиция – это значит подчиниться коллективному Западу и уйти от союзнических соглашений с Российской Федерацией или других стран-партнеров Евразийского пространства. Поэтому однозначно нам важно развивать сейчас отношения с нашими восточными партнерами, то есть с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, другими, возможно, странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и тем самым создавать возможность к тому, чтобы наша экономика и в целом развитие тех или иных отношений Республики Беларусь не были сосредоточены исключительно на Евросоюзе, и мы спокойно могли нивелировать любые санкционные воздействия на нашу страну.