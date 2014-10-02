Александр Лукашенко о "налоговом маневре" России: Беларусь может потерять более $1 млрд

Новости Беларуси. Потери Беларуси от налогового маневра России могут превысить миллиард долларов. Об этом заявил 2 октября президент Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Михаила Мясниковича.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Буквально через несколько дней у нас состоится заседание глав государств СНГ, поэтому хотелось бы знать в этой связи позицию Правительства по отдельным вопросам, если она существует. В смысле, если Правительство занимается этой темой, но у нас же и совещание глав Правительств Союзного государства 21 октября. Поэтому здесь у нас какие вопросы? Но самое главное - предложение Российской Федерации об одновременном утверждении или передаче ратификационных грамот по ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе.

В прошлом году мы в принципе договорились о том, что Беларусь получит в результате уступок в экономическом союзе. Как известно, в России осуществляют некий налоговый маневр, в результате которого мы можем потерять все то, о чем договаривались в прошлом году с Российской Федерацией. Это касается перечисления в бюджет России пошлин от взимания на границе по нефтепродуктам. Насколько я знаю, идут переговоры, чтобы эту тему урегулировать, и она должна быть урегулирована. Потому что это ненормально: не успели ввести в действие договоренности, здесь их отменяем фактически другой рукой, и в результате Беларусь может потерять огромную сумму средств, более $1 млрд. Как идут эти переговоры?

В этой связи формирование бюджета. Мы его затягиваем почему-то. Мы договаривались, что 1 октября бюджет должен быть сформирован, и проект его внесен в парламент для рассмотрения. Как здесь обстоят дела?

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Что касается саммита СНГ - здесь вопросов нет. Вся повестка дня отработана. Мы встречались со всеми должностными лицами, и здесь, как говорится, все решено. Действительно важные будут приниматься решения, но они носят эволюционный характер.

Что касается налогового маневра или, как Российская Федерация называет, «большой налоговый маневр», то работу над этим маневром они вели в закрытом режиме.

Речь идет об изменениях в российском Налоговом кодексе. Их суть в том, чтобы, снизив экспортную пошлину на нефть до уровня экспортных пошлин других государств Таможенного союза, сделать невыгодной продажу нефти на экспорт без уплаты налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако это автоматически ударит по белорусской нефтепереработке. Потому что размер экспортных пошлин на углеводороды может снизиться в разы, и, соответственно, потенциальная финансовая выгода, которую мог бы получить белорусский бюджет от нефтепошлин, уменьшится.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Активно работаем с российской стороной. 3 октября, состоятся переговоры первого заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко и заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича.

Мы направили российской стороне соответствующие предложения, что как выход из этой ситуации, может быть внесение соответствующих изменений в соглашение о порядке зачисления пошлин в бюджеты сторон от экспорта нефтепродуктов. И мы предлагаем все пошлины в полном объеме: вывозные, экспортные, таможенные - от нефтепродуктов, выработанных их российской нефти, оставлять в белорусском бюджете.

Я думаю, мы найдем с российской стороной подходы, но пока этих подходов правительство Российской Федерации не сформулировало.