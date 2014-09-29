Российские депутаты высоко оценили способности Беларуси работать в условиях экономических санкций

Новости Беларуси. Российские депутаты высоко оценили способности нашей страны работать в условиях экономических санкций со стороны западных стран. 29 сентября банкиры и парламентарии двух Союзных государств провели переговоры в Нацбанке Беларуси.

На встрече обсудили вопросы гармонизации законодательства в сфере финансов в рамках интеграционных процессов Беларуси и России. Также шла речь и о способах формирования экономической и бюджетной политики государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тарас Надольный, первый заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Основной лейтмотив встречи – это все-таки сверка часов в рамках интеграционных процессов между нашими странами, в рамках образования с подписания договора, обмен опытом в части новых тенденций в правовой сфере как основной сфере, в общем-то, регулирующей вопросы интеграции финансовых рынков, вопросы валютной политики, валютного законодательства.

Наталья Бурыкина, председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по финансовому рынку:

Сегодня те вызовы, которые стоят перед Российской Федерацией, думаю, стояли и перед Республикой Беларусь. В рамках наших определенных ограничений для Республики Беларусь. Во-первых, понять как Республика Беларусь этот опыт переживала, какие процессы запустила, потому что достаточно успешно экономика Республики Беларусь развивается. Когда какая-то из стран участвует в какой-то миссии в рамках миротворца, посредника, конечно, я приветствую. Роль, конечно, Республики Беларусь позитивна в этом вопросе, мы ее всячески приветствуем, поддерживаем. Мы считаем, что переговорный процесс, который был запущен здесь, дает возможность в целом ситуацию привести к мирной.

Визит российских депутатов организован для обмена опытом и поддержания связей Национального собрания Беларуси и Государственной Думы России.

Российские парламентарии провели переговоры с белорусскими коллегами. На встрече обсудили единые подходы в законодательстве двух стран. Гости из Госдумы также еще посетят белорусские предприятия.