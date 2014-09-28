Свинина в Беларуси: секреты передовиков и какой он – белорусский поросенок завтрашнего дня?

Новости Беларуси. В сельском хозяйстве, пожалуй, рановато человека списывать со счетов. Хотя роботизация в животноводческой сфере в некоторых странах почти вытеснила крестьянина.

В 2015 году Беларуси предстоит восстановить объемы производства свинины. Такую задачу на неделе поставил глава государства.

Во-первых, отмечается, что есть необходимые условия для восстановления объемов такой продукции. Во-вторых, растет спрос на свинину за пределами страны. Аграриям должны помочь ученые, а губернаторам стоит рассчитывать на собственные средства, а не республиканского бюджета.

В моду мясные свиньи у нас на селе вошли совсем недавно – в 70-х годах прошлого века. До этого столетиями белорусы любили, чтобы сала было побольше, а мясо – пожирнее. Но времена меняются, меняются и вкусы. О кулинарных пристрастиях самих свиней опытный хозяин знает не хуже современных роботов-компьютеров.

Василий Харитонюк:

Сейчас выкопали картофель, комбикорм мешается, сейчас появится свекла, тыкву очень любят.

За сбалансированное питание ратует наука. Ученые разработали 11 рецептов. Наряду с селекцией особое меню предлагают как аргумент в пользу эффективности.

Иван Шейко, первый заместитель генерального директора РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»:

Если кормить самыми дешевыми кормами, то свинина получается гораздо дороже, чем кормить по технологии, рецептам, которые разработаны в институте. Это аксиома. Если бы мы четко использовали, соблюдали технологию, то, поверьте, мы бы на 25% на тех же мощностях увеличили производство свинины.

Один из крупнейших свинокомплексов в регионе – он еще и один из самых успешных. Когда-то был рассчитан на 18 тысяч голов. Благодаря модернизации и реконструкции сегодня здесь 35 тысяч. Заполнен, что называется, под завязку.

Николай Радоман, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов»:

Сегодня мы достигли уже в принципе неплохих результатов: имеем 28 поросят от одной свиноматки в год. Это западная продуктивность нашего поголовья, это, естественно, экономика. Лучше держать, условно говоря, две свиноматки, чем три.

При среднем привесе в стране 500-550 граммов в сутки здесь – не меньше семи сотен. Современное оборудование, обмен опытом с прогрессивными коллегами, но самое главное в нынешних условиях все-таки техника безопасности.

Вспышки АЧС то и дело фиксируют у наших соседей: дикие кабаны мигрируют, а значит зону риска не оградить. В Испании с напастью борьбу вели 35 лет. Сегодня это вторая в Европе страна по объемам производства свинины. Так что даже в таких условиях можно и работать, и получать прибыль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Радоман, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов»:

Мы приложили максимум усилий по биологической защите нашего свинокомплекса. На территорию свинокомплекса ничего нельзя заносить, за исключением чая, печенья. Не дай бог, если где-то нас колотнет, люди останутся без работы. Надо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить этой беды.

Не допустить беды и принести еще больше выгоды – такую задачу перед отраслью на этой неделе озвучил глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Восстановить поголовье и объемы. Рынок постепенно будет заполняться. Никто нас на рынке ждать не будет, но если мы первыми успеем на свободный рынок со своей свининой, мы будем иметь большие деньги.

Задачи непростые – на помощь свиноводам приходит наука. Поросенок белорусского будущего – гибрид. Чтобы вырастить «идеальную» свинью, проверили 60 сочетаний. Решение задачи на поверхности: самые плодовитые свиноматки плюс самые мясистые хряки – это больше поросят и прибавка в весе.

Иван Шейко, первый заместитель генерального директора РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»:

Гибрид объединяет все эти ценные качества: и материнские, и отцовские. И проявляет в себе. На этой основе мы получаем от 12% до 17% эффекта при тех же кормах, при тех же затратах.

На создание новой породы уходит, как правило, четверть века. По этой методике вырастили уже 3 миллиона поросят.

В основе гибрида – самые популярные в Беларуси и в мире свиньи. А это 6-7 пород. Промышленный масштаб экзотику не терпит.

Гибридную силу используют и здесь. Семейный бизнес Алексей Тодрик начинал вместе с отцом еще в 90-х. Частная ферма замкнутого цикла: сами выращивают зерно, сами производят комбикорм. Все производство на территории хозяйства. Риск заражения свиней сведен к минимуму.

Поросята появились на свет буквально накануне. Почти месяц им жить в родильном отделении. Затем переберутся в репродукторы и, наконец, в не менее комфортные помещения для взрослых. Для обитателей фермы – только передовые технологии: кормление автоматизированное и даже климат-контроль с вентиляцией.

По законам бизнеса, в погоне за прибылью – новые открытия. Законы природные здесь только на руку. Польза для свиноводов и в привычках поросят, и даже в их спортивных пристрастиях.

Иван Шейко, первый заместитель генерального директора РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»:

Они такие футболисты хорошие, очень талантливые, надо с них брать пример, чтобы научиться. Они очень любят играть с мячиками. Когда 2-3 мяча, то 30 поросят задействованы очень активно. И они с таким азартом, а потом и едят лучше, и растут лучше.

Иван Давшко, начальник свиноводческого комплекса СПК «Агрокомбинат Снов»:

Поросенок – то же самое, что маленький ребенок. Ему надо и поиграться, и заняться чем-то.

Погонять по комнате мяч не откажется и Ирма. Из игрушек больше всего любит плюшевых собачек.

Вот, пожалуй, самый новый и дорогой вид селекции – карликовые свинки, или мини-пиги. Держать их можно даже в квартире. Валентина увидела такое чудо несколько лет назад. Перед экзотическим очарованием устоять не смогла.

Валентина Соборницкая:

Мне очень захотелось, в младенчестве она была похожа на маленького дикого кабанчика, смешная, чудная. Она очень нежная, ласковая, голосок, правда, басистый.

От больших сородичей в наследство – ум, немножечко упрямства и верное служение хозяину. К лотку приучается, на поводке гуляет, а за любимые лакомства выполняет любые команды.

Валентина Соборницкая:

У нас Ирма очень любит сосиски, причем никто из поросят не ест, а она – с большим удовольствием. За лакомства, за еду они сделают что угодно: они дают лапу, они садятся, они выполняют собачьи команды запросто, они приносят тапочки.

Мода на таких питомцев не обошла и звездные дома. Арнольд Шварцнеггер, Джордж Клуни, чета Бекхэм, Пэрис Хилтон и Илона Броневицкая тоже спасовали перед поросячьим обаянием. Присмотреть за необычными любимцами, правда, знаменитости обычно поручают сиделкам. Какими бы умными не были мини-пиги, за ними нужен глаз да глаз.

Валентина Соборницкая:

Если для собаке команды надо 2,5 тысячи повторений, эта с перового раза знает, где холодильник, как он открывается, и потом начинает хулиганить.

От минимальных размеров – к грандиозным планам. За счет современных подходов и научных разработок поголовье свиней в стране должно значительно возрасти уже к апрелю 2015 года. Прирост рассчитывают довести до 800-900 граммов в сутки. Белорусские гибриды уже готовы давать показатели не хуже мировых.

Комплексы не будут пустовать, их заполнят до отказа. Недостроенные доведут до ума. В каждой области, кстати, появится по одному крупному.

Сегодня в Беларуси чуть более сотни свинокомплексов. Чтобы снизить затраты на стройку, опробуют летние лагеря. Если к апрелю подгадать рождение поросят, до декабря, по расчетам ученых, можно получить до 350 тонн свинины.

Все это не только продовольственная безопасность страны, но и огромный экспортный потенциал.

Иван Шейко, первый заместитель генерального директора РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»:

Мы экспортеры свинины. И чем больше мы ее произведем, чем дешевле, тем мы выгоднее продадим, тем выгоднее для хозяйств.

Развлечение или прибыль, экзотика для души или шкварка на столе. Каким бы ни был выбор белорусов, отрасль в стране будут развивать, несмотря на выпавшие на долю свиноводов испытания.

Валентина Соборницкая:

Наверное, любить надо породу. Кто-то собак, кто-то гадюк, а мне как-то свинки.