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Российский госкредит на сумму 1 млрд 550 млн долларов поступил в бюджет Беларуси

30 сентября 2014 07:33
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Новости Беларуси. Беларусь получила российский госкредит. Сумма в эквиваленте 1 млрд 550 млн долларов в соответствии с договоренностью между правительствами двух стран поступила в бюджет нашей страны.

Данное соглашение стало результатом переговоров президентов Беларуси и России в конце 2013 года. Кредит должен пойти на погашение и обслуживание госдолга, а также на пополнение золотовалютных запасов.

Погасить этот заем нужно будет 20 равными полугодовыми траншами. Первая выплата придется на 15 января 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Кредиты Беларуси

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