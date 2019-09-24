Александр Лукашенко о duty free в Беларуси: пройдёт определённое время, и мы проанализируем, какое счастье подарили нам эти магазины

Новости Беларуси. В Беларуси появятся новые магазины duty free, но беспошлинная торговля останется под строгим контролем государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси появятся новые магазины duty free, но беспошлинная торговля останется под строгим контролем государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 сентября во Дворце Независимости решали, каким будет этот рынок. С одной стороны, специализированные магазины позволяют покупателям экономить. С другой – не вредят ли такие преференции белорусским производителям?
Итоги разговора в материале Евгения Пустового.
Документы с предложениями по развитию беспошлинной сети на стол главы государства легли неделю назад. А сегодня – совещание со всеми ответственными за это направление деятельности чиновниками. В магазинах беспошлинной торговли товары не облагаются акцизами и пошлинами, но 10 % отчисления от выручки, в том числе валютной, в бюджет все-таки поступают. Поэтому больше магазинов – больше прибыли.
Александр Лукашенко: «Для физических лиц эти магазины – благо, это нормально, это выгодно»
Предложение правительства – увеличить число беспошлинных магазинов, причем именно на въезд в страну. С ремаркой: только на автомобильных пунктах пропуска.
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Сейчас действует в качестве эксперимента один магазин на въезд (один магазин именно на автомобильных пунктах). Мы добавляем четыре. Пять – это оптимально, и мы, скажем так, посмотрим по итогам 2019 года, дадим соответствующую оценку и будем внимательно мониторить за этой работой для того, чтобы сегодня мы были четко убеждены, что эти магазины, эти субъекты хозяйствования приносят пользу нашей стране.
Новые магазины – конкуренция на рынке дьюти-фри-торговли. Но главу государства прежде всего заботит, не ущемляются ли права обычных белорусских универмагов и отечественных производителей?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нормативно мы оговорили и договорились, как будут действовать эти магазины. Коврижки, преференции, льготы – мы все это определили. Мы договаривались, что пройдет определенное время, и мы проанализируем, какое счастье подарили нам эти 70 магазинов и как на это реагируют, допустим, в Беллегпроме, которые производят ту или иную продукцию в Беларуси, но не имеют льгот. Как торговля себя наша чувствует, которая тоже торгует, но не имеет подобных льгот. Вот это меня больше всего интересует.
Продавец магазина duty free: «Особым спросом и популярностью пользуются товары белорусских производителей»
По всем вопросам развития беспошлинной торговли Президенту доложили вице-премьер, министр экономики, глава Таможенного комитета. Ситуация проанализирована: ущерба бюджету нет. А спекулировать товарами из, как по-домашнему называют белорусы, «дьютиков» не получится. Ведь такие специализированные магазины находятся до зоны таможенного контроля.
Александр Турчин:
Покупки в этом магазине все равно будут в рамках тех норм, которые действуют у нас на территории ЕАЭС. Скажем так, основные товары, которые продаются в этих магазинах – это алкоголь, сигареты и парфюмерия. Поэтому рамки, которые сегодня определены – 3 литра алкоголя на человека, блок сигарет – будут жестко контролироваться, чтобы, как еще раз подчеркнул Президент, не было никаких злоупотреблений.
Решено: развитие беспошлинной торговли оставить под строгим контролем государства, а на въезд в страну открыть еще четыре магазина дьюти-фри. Сейчас правительство и Управление делами Президента готовят необходимые документы. Ожидается, что распоряжение по развитию беспошлинной сети глава государства подпишет в ближайшее время. Что ж, если гости и жители страны по дороге в Беларусь тратят доллары на эксклюзивные бренды, то пусть лучше эти деньги идут в белорусский бюджет.