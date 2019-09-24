Александр Лукашенко о duty free в Беларуси: пройдёт определённое время, и мы проанализируем, какое счастье подарили нам эти магазины

Новости Беларуси. В Беларуси появятся новые магазины duty free, но беспошлинная торговля останется под строгим контролем государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 сентября во Дворце Независимости решали, каким будет этот рынок. С одной стороны, специализированные магазины позволяют покупателям экономить. С другой – не вредят ли такие преференции белорусским производителям? Итоги разговора в материале Евгения Пустового.

Документы с предложениями по развитию беспошлинной сети на стол главы государства легли неделю назад. А сегодня – совещание со всеми ответственными за это направление деятельности чиновниками. В магазинах беспошлинной торговли товары не облагаются акцизами и пошлинами, но 10 % отчисления от выручки, в том числе валютной, в бюджет все-таки поступают. Поэтому больше магазинов – больше прибыли. Александр Лукашенко: «Для физических лиц эти магазины – благо, это нормально, это выгодно» Предложение правительства – увеличить число беспошлинных магазинов, причем именно на въезд в страну. С ремаркой: только на автомобильных пунктах пропуска.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Сейчас действует в качестве эксперимента один магазин на въезд (один магазин именно на автомобильных пунктах). Мы добавляем четыре. Пять – это оптимально, и мы, скажем так, посмотрим по итогам 2019 года, дадим соответствующую оценку и будем внимательно мониторить за этой работой для того, чтобы сегодня мы были четко убеждены, что эти магазины, эти субъекты хозяйствования приносят пользу нашей стране. Новые магазины – конкуренция на рынке дьюти-фри-торговли. Но главу государства прежде всего заботит, не ущемляются ли права обычных белорусских универмагов и отечественных производителей?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нормативно мы оговорили и договорились, как будут действовать эти магазины. Коврижки, преференции, льготы – мы все это определили. Мы договаривались, что пройдет определенное время, и мы проанализируем, какое счастье подарили нам эти 70 магазинов и как на это реагируют, допустим, в Беллегпроме, которые производят ту или иную продукцию в Беларуси, но не имеют льгот. Как торговля себя наша чувствует, которая тоже торгует, но не имеет подобных льгот. Вот это меня больше всего интересует. Продавец магазина duty free: «Особым спросом и популярностью пользуются товары белорусских производителей» По всем вопросам развития беспошлинной торговли Президенту доложили вице-премьер, министр экономики, глава Таможенного комитета. Ситуация проанализирована: ущерба бюджету нет. А спекулировать товарами из, как по-домашнему называют белорусы, «дьютиков» не получится. Ведь такие специализированные магазины находятся до зоны таможенного контроля.