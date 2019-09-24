В Беларуси планируют открыть ещё 4 магазина duty free на въезде в страну

Новости Беларуси. Вопросы развития беспошлинной торговли 24 сентября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные требования к работе магазинов duty free в Беларуси чётко определены. В последние годы этот вид деятельности набирает обороты.

Но, по мнению специалистов, перспективы в этой сфере далеко не исчерпаны. В связи с этим на рассмотрение Президенту представили документ, который позволит расширить сеть таких магазинов. Александр Лукашенко отметил, что прежде чем принимать подобные решения, необходимо обсудить экономическую эффективность и взвесить риски для производителей, чьи товары не представлены на полках беспошлинных торговых точек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы законодательно определили основные требования к этим магазинам и развиваем этот вид деятельности. С 2014 года количество таких магазинов в стране увеличилось в три раза. Около 70 объектов такой торговли в Беларуси наличествует. Три из них открыты не только для выезжающих, но и для прибывающих пассажиров. Подписан Указ о беспошлинной торговле на бортах воздушных судов авиакомпании «Белавиа».

Безусловно, развитие данного вида торговли способствует повышению транзитной и туристической привлекательности страны, отвечает современным стандартам комфортных условий для граждан, пересекающих границу. Для физических лиц эти магазины – благо, это нормально, это выгодно. Несмотря на освобождение от таможенных пошлин, такие магазины приносят в бюджет определенные денежные средства, в том числе и валютную выручку. Также в сети беспошлинной торговли растет удельный вес товаров отечественного производства. По-моему, не очень мы выросли, но примерно четверть от всех товаров мы продаем отечественного производства в этих магазинах.

Перспективы в данной сфере, как меня убеждают заинтересованные лица, не исчерпаны, и есть еще предложения по развитию этой сети. Но к принятию новых решений надо подходить взвешенно – оценить последствия, а также возможные риски. Как я подчеркнул, для населения это удобный, выгодный вид торговли. Ну наверное, потому что там и импортные, и отечественные товары дешевле, чем в обычных магазинах. Это понятно. А какое влияние этот вид беспошлинной торговли оказывает на производителей аналогичных белорусских товаров и на торговую сеть – там, где нет льгот определенных и так далее? Это главный вопрос. По результатам совещания, были определены основные подходы по развитию этого направления торговли. Принципиальные моменты глава государства одобрил. Так, на въезд в страну откроется еще четыре магазина duty free.