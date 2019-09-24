В 2020 в Беларуси возведут 13 домов с электроотоплением

Новости Беларуси. С вводом БелАЭС в стране ожидается увеличение строительства жилья с электроотоплением. Первые такие дома появились в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году возведут ещё три, а в следующем – 13. Плиты, батареи и воду здесь будут нагревать за счёт электроэнергии. Кроме того, жильцы сами смогут регулировать температуру в доме.

Своим опытом белорусы готовы поделиться с коллегами из других стран. Технологические и экологичные инновации сегодня презентуют в Минске на международной специализированной выставке.