В 2020 в Беларуси возведут 13 домов с электроотоплением

Новости Беларуси. С вводом БелАЭС в стране ожидается увеличение строительства жилья с электроотоплением. Первые такие дома появились в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С вводом БелАЭС в стране ожидается увеличение строительства жилья с электроотоплением. Первые такие дома появились в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году возведут ещё три, а в следующем – 13. Плиты, батареи и воду здесь будут нагревать за счёт электроэнергии. Кроме того, жильцы сами смогут регулировать температуру в доме.
Своим опытом белорусы готовы поделиться с коллегами из других стран. Технологические и экологичные инновации сегодня презентуют в Минске на международной специализированной выставке.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы плотно работаем с Министерством энергетики в части обеспечения объектов строительства необходимым количеством электроэнергии. Это строительство дополнительных подстанций. Работа в этом направлении движется, сейчас верстаются планы по строительству домов с электрическим отоплением. Кроме того, мы активно приглашаем участвовать индивидуальных строителей, у которых проявляется большой интерес в этом направлении.
С переходом на электрическое отопление снизятся и суммы в жировках. Да и сам проект строительства подобного жилья не столь затратный, так как не нужно проводить дополнительные коммуникации.