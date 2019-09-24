Новости экономики за 24.09.2019
Новости Беларуси. В школах, детских садах и больницах уже включили отопление, на очереди жилфонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние 10 лет это самое раннее начало отопительного сезона. Потяжелеют ли «жировки»?
Потяжелеют ли жировки после начала отопительного сезона?
Разработаны единые рационы питания для школьников
БЕЛОРУССКИЕ ШКОЛЫ МОДЕРНИЗИРУЮТ ЗА СРЕДСТВА ВСЕМИРНОГО БАНКА
Всемирный банк выделит дополнительно 90 миллионов евро на модернизацию белорусской системы образования. Проект был запущен еще в 2016 году. Тогда банк выделил 50 миллионов долларов. Очередной займ направят на ремонт 220 школ во всех областях страны.
Их оснастят современным оборудованием. Кроме того, в некоторых школах Витебской области намерены предоставлять социально-культурные услуги населению, а в школах Могилевской области появятся центры инновационного развития.
В 2020 году увеличится объём строительства жилья для многодетных семей
БЕЛГОСПИЩЕПРОМ ЗА ЧЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ
Белгоспищепром инициирует честную конкуренцию качеством продукции, а не ценами. Концерн предлагает вернуться к практике установления минимального порога цен на сахар. Если его ввести, на рынке будут созданы одинаковые условия для всех игроков.
Потребители продукции сами определят, какой сахар им покупать. В 2018 году минимальный порог цен уже действовал. Тогда средняя стоимость сахара в течение года оставалась на уровне 1,5 руб. В ЕАЭС сошлись во мнении, что справедливая отпускная цена составляет 500-550 долларов за тонну.