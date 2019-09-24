Новости экономики за 24.09.2019

Новости Беларуси. В школах, детских садах и больницах уже включили отопление, на очереди жилфонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние 10 лет это самое раннее начало отопительного сезона. Потяжелеют ли «жировки»?

Потяжелеют ли жировки после начала отопительного сезона?

Разработаны единые рационы питания для школьников

БЕЛОРУССКИЕ ШКОЛЫ МОДЕРНИЗИРУЮТ ЗА СРЕДСТВА ВСЕМИРНОГО БАНКА

Всемирный банк выделит дополнительно 90 миллионов евро на модернизацию белорусской системы образования. Проект был запущен еще в 2016 году. Тогда банк выделил 50 миллионов долларов. Очередной займ направят на ремонт 220 школ во всех областях страны.