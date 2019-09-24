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Сотрудничество в сфере экологии, экономики и торговли. Владимир Андрейченко провёл ряд деловых встреч в Нур-Султане

24 сентября 2019 14:10
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Новости Беларуси. Вопросы межпарламентского сотрудничества, взаимодействия в сферах экологии, торговли, экономики и цифровой повестки дня. В Нур-Султане председатель Палаты представителей встретился со своим казахстанским коллегой,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сотрудничество в сфере экологии, экономики и торговли. Владимир Андрейченко провёл ряд деловых встреч в Нур-Султане -1

Переговоры Владимира Андрейченко с председателем Мажилиса прошли в рамках совещания глав парламентов стран Евразии. Оно проводится вот уже в четвёртый раз для налаживания прямого многостороннего диалога между законодательными органами государств Европы и Азии.

Сотрудничество в сфере экологии, экономики и торговли. Владимир Андрейченко провёл ряд деловых встреч в Нур-Султане -4

Беларусь также воспользовалась этой площадкой. Владимир Андрейченко обсудил вопросы укрепления сотрудничества с главой Национального совета Словакии, председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Сотрудничество в сфере экологии, экономики и торговли. Владимир Андрейченко провёл ряд деловых встреч в Нур-Султане -7

А вот на встрече со спикером парламента Молдовы говорили об участии белорусских компаний в инфраструктурных проектах, инвестициях в производство на территории Молдовы с перспективой экспорта на европейский рынок.

# Международное сотрудничество # Экономика # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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