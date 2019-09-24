Сотрудничество в сфере экологии, экономики и торговли. Владимир Андрейченко провёл ряд деловых встреч в Нур-Султане

Новости Беларуси. Вопросы межпарламентского сотрудничества, взаимодействия в сферах экологии, торговли, экономики и цифровой повестки дня. В Нур-Султане председатель Палаты представителей встретился со своим казахстанским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры Владимира Андрейченко с председателем Мажилиса прошли в рамках совещания глав парламентов стран Евразии. Оно проводится вот уже в четвёртый раз для налаживания прямого многостороннего диалога между законодательными органами государств Европы и Азии.

Беларусь также воспользовалась этой площадкой. Владимир Андрейченко обсудил вопросы укрепления сотрудничества с главой Национального совета Словакии, председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ.