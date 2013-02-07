Новости Беларуси. Миллион тонн удобрений поставит «Белорусская калийная компания» в Индию в 2013 году. Стороны уже подписали контракт. Первую партию сырья отгрузят в этом месяце.

«Отечественная калийная компания» – ведущий мировой экспортер удобрений. Она поставляет свою продукцию в Европу, Индию, Китай, Центральную и Южную Америку, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Ближний Восток. Доля компании на мировом рынке калийных удобрений – более 40%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.