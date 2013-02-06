Белорусские пенсионеры все чаще отказываются от пенсии в пользу работы

Новости Минской области. В Минской области почти 600 человек воспользовались правом отсрочки пенсии. Цифра немаленькая, если учесть, что действует соответствующий Указ Президента всего 4 месяца.

Люди сделали выбор в пользу работы, чтобы в перспективе получить пенсию в большем размере, но материальный фактор – не определяющий. Есть пенсионеры, которые и на заслуженном отдыхе стремятся находиться в веренице событий. Всего в области почти 400 тысяч пенсионеров и каждый четвертый продолжает свою деятельность.

Русская печь и гардины. О том, что мы на свиноферме, напоминает лишь хрюканье. Порядок должен быть во всем: и на рабочем месте, и в отношениях с людьми. По такому принципу уже целых 60 лет работает Валентина Давидовская. В колхоз пришла школьницей, закончила техникум, и вот уже 18 лет управляет фермой.

Валентина Давидовская, заведующая свинофермой:

Мне не тяжело, вообще не тяжело. Я люблю эту работу, всю жизнь проработала. Мне кажется, что когда я перестану работать, так и жить перестану. Не знаю. А еще теперь председатель у нас такой молодой, хороший вообще человек, говорит: «Ну, еще лет 10 проработаете» или говорит: «Ну, вы меня еще на пенсию проведете».

Операторы, которые работают под руководством Валентины Давидовской, - одни из лучших в районе. Поросята каждый месяц существенно прибавляют в весе до 500 граммов. Фермы регулярно реконструируют, все автоматизировано, и роль человека здесь сведена к минимуму. Но никакие машины не заменят ласковое слово.

Подъем в 5 утра: в 6 часов Нина Васильевна разбирает газеты. А в 8 свежая пресса уже у адресата. К такому режиму работы тяжело привыкнуть и молодому специалисту, а Нина Васильевна уже 10 лет совмещает обязанности почтальона и пенсионера.

Нина Алексанова, почтальон городского отделения почтовой связи «Копыль-2»:

Работа мне нравится, сколько лет я на пенсии, а все хочется, хочется идти. Пока позволяет здоровье, буду работать, буду стараться.

У почтальона первого класса около тысячи подписчиков. Каждое утро она заглядывает в 25 организаций. Нине Васильевне доверяют. Ее зовут не иначе как кормилица. И сдавать позиции она не собирается.

В Копыльском районе без малого 11 тысяч пенсионеров, и почти 2 тысячи из них продолжают работать, причем представительниц прекрасного пола среди них в два раза больше.

В целом же, количество работающих пенсионеров за 2012 год существенно увеличилось. Люди подсчитали проценты, которые предусматривает 136 Указ Президента и сделали выбор в пользу работы без пенсии, чтобы в перспективе получать ее в большем размере. И все же дело не в материальном факторе, есть люди, у которых просто не получается сказать себе «стоп». А потому в свои 70 они - в гуще событий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентина Давидовская, заведующая свинофермой:

Работа не только из-за денег, самое главное, чтобы человек получал удовольствие. А я от этого получаю удовольствие, я этим живу.