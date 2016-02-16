Александр Лукашенко: Никакого отхода от того, что было обещано в период президентской кампании, быть не может

Новости Беларуси. Никакие принятые для повышения эффективности работы экономики решения не должны негативно повлиять на социальную сферу. Актуальные вопросы развития социально-экономического комплекса обсуждали 16 февраля во Дворце Независимости. К разговору были приглашены представители Правительства, Администрации Президента, Нацбанка, руководители регионов, председатели концернов.

О преодолении негативных тенденций в экономике говорили не раз. Сегодня Правительство уже внесло на рассмотрение и проекты правовых актов. Но, как подчеркнул Президент, радикальных реформ, которые не соответствуют выбранному властью курсу социального государства, быть не должно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакого отхода от того, что было обещано в период президентской кампании, быть не может. Слушайте, у нас что, война, у нас что, катастрофа, землетрясение, что мы должны вилять, меняя постоянно курс? Да, изменились условия, да, немножко будет сложнее. Но резать по живому людей, отбирая последние деньги из кармана у половины населения, никому не позволено. Из этого исходите. И мне ваши реформы совсем не нужны. Те, которые вы предлагаете. Мы должны создать нормальную жизнь для людей, функционирование государства и нашего общества. Вот, что нужно. А будут это реформы или еще что-то. А то вы вместо хлеба людям хотите дать некую реформу. Мы построили государство, а это какие еще реформы. Мы накормили народ, одели, обули их, создали все необходимое для жизни. Продолжайте совершенствовать материальное производство. И самое главное, создав продукт, продайте его. Вот что самое главное, вот и все реформы. Когда вы это сделаете, мы тогда посмотрим, на каком уровне будем находиться и в каких условиях работать. Может, этот разговор вообще исчезнет о неких реформах. Но реформы, которые идут в разрез с тем курсом, который мы с вами вместе обещали народу, неприемлемы. Это главный критерий, как бы ни было сложно. Главное – это человек.

Кроме того, сегодня уже определены и основные направления, над которыми нужно работать для повышения эффективности социально-экономического комплекса. Это экспорт, рациональное импортозамещение, занятость и инвестиции.

Александр Лукашенко:

Основные направления работы ясны давно: экспорт, рациональное импортозамещение. Иначе говоря, ненормально, когда мы внутренний рынок заполонили импортом. И даже по тем позициям, которые мы производим у себя в стране. Таким образом мы на откуп кому-то отдали внутренний рынок и героически боремся за эти 3-5 млрд, которые отдали на внешних рынках. Разве это нормально? Более того, мы договорились, что мы должны в этом году 50 тысяч рабочих мест. Расписали задания всем. Какие еще конкретные нужны вам задачи? 50 тысяч рабочих мест. И мне, по большому счету, не важно – это будет малый, средний или большой бизнес. Главное, чтобы человек был занят, чтобы он знал, куда ему идти утром и откуда возвращаться в семью вечером с заработанным рублем. Вот что сегодня главное. Вот и вся реформа. Дайте человеку работу, как я уже говорил, и спросите с него за эту работу, чтобы он все четко исполнял. Но у нас хромает первая часть. Мы не можем человеку предоставить работу. И неправда, что наши люди не умеют или не хотят работать.

Важны также повышение качества товаров и услуг, снижение их себестоимости, сдерживание инфляции и сбалансированность бюджета. Задача состоит в первую очередь в том, чтобы найти дополнительные резервы и эффективно использовать эти резервы. Их туча, мы идем и спотыкаемся об эти резервы. Как на республиканском отраслевом, так и на региональном и местных уровнях эти резервы нужно реализовать.

Экономический рост возможен только в условиях инициативной и эффективной работы руководителей предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также властью на местах должны быть приняты решительные и системные меры. Но, как отметил Президент, не все нацелены на получение результата.

Александр Лукашенко:

Некоторые все время ждут господдержки. И финансовой, и организационной. Не ждите ничего, исходите из собственных возможностей. Будет возможность – что-то вам добавят. Это будет сверх того. Ряд должностных лиц оказались неподготовленными для руководства в современных условиях, поэтому нет и должного эффекта. Некая боязнь принятия самостоятельных решений стала общей порочной практикой якобы. Кто мешает руководителю принять решение производить в большем объеме качественную продукцию? Кто? Никто. Кто этому руководителю предприятия мешает продать эту качественную продукцию по максимально выгодной и высокой цене? Кто мешает? Никто. Но, к сожалению, в процессе принятия этих решений, зачастую очень простых решений, широко распространены многочисленные совещания, особенно для Правительства, означающие размытие либо перекладывание ответственности. Четкое разделение полномочий, повышение ответственности на всех уровнях. Если для этого нужно пересмотреть нормативно-правовую базу по порядку согласования и принятия решений, давайте примем эти решения. Это должно повысить оперативность и результативность работы всей управленческой системы.

По итогам совещания Президент поручил в течение недели доработать предложенный пакет документов.