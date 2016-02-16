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Налоговые льготы для физических лиц в Беларуси останутся прежними

16 февраля 2016 05:38
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Новости Беларуси. Налоговые льготы для физлиц останутся прежними. Как отметили специалисты Министерства по налогам и сборам, необходимости в их корректировке пока нет.

Что же касается упрощенной системы налогообложения, то она претерпела ряд изменений с начала года. Так, существенно ниже теперь должна быть выручка предпринимателей, чтобы рассчитывать на особый подход при уплате налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Скринников, начальник главного управления методологии налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:
Налоговым ведомством проводится определенная работа. И эта работа направлена в первую очередь на пресечение фактов и случаев минимизации налоговых обязательств. То есть создание условий, которые будут препятствовать недобросовестным плательщикам минимизировать свои налоговые обязательства. Конечно же, здесь эта работа ведется и в части совершенствования порядка применения специальных режимов налогообложения. В первую очередь это упрощенная система налогообложения.

# Экономика # Налоги # Игорь Скринников

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