Очереди на белорусско-литовской границе: пункты пропуска перегружены из-за приостановки грузоперевозок между Россией и Польшей

Новости Беларуси. Сложная ситуация сохраняется на белорусско-литовской границе. Пункты пропуска перегружены из-за приостановки грузоперевозок между Россией и Польшей. Здесь скопились сотни фур. Наиболее проблемный пункт пропуска – «Котловка». На этот участок направлены десятки дополнительных сотрудников таможни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусско-литовской границе рассказали шутку, что здесь вся Россия. Но, к сожалению, ни таможенникам, ни пограничникам сейчас не до юмора. Здешние пункты пропуска («Камены Лог» и «Бенякони») рассчитаны на полтысячи грузовиков в сутки, а в эти дни здесь в полтора, даже в два раза больше транспорта. Правда, на санкции против российских перевозчиков белорусские власти отреагировали оперативно и на северо-западное направление командировали инспекторов с других таможен страны: Бреста, Гомеля и Минска.

Со слов водителей автопоездов, всю таможенную процедуру они проходят за 20-25 минут. Сократилось и время ожидания в очереди. Когда мы уезжали, с нескольких суток до 4-5 часов.

В таможенном и пограничном ведомствах нас уверили, что от оперативности качество контроля не страдает. А вот по просьбам водителей у пунктов пропуска должны появиться кафе на колесах и биотуалеты.

На это время очередь на «Каменном Логе» на выезд из Беларуси меньше двух километров. Со стороны Литвы грузовиков значительно больше.