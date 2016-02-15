Минск вошел в топ-10 наиболее перспективных для инвесторов городов Европы

Новости Беларуси. Минск вошел в топ-10 наиболее перспективных для иностранных инвесторов городов Европы. Рейтинг составлен подразделением издания «The Financial Times».

Согласно решению экспертов, столица Беларуси заняла 2-е место среди городов по эффективности затрат на ведение бизнеса и вошла в десятку в номинации «Топ-10 по лучшей стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций».

В этом году участие в конкурсе приняли более 200 населенных пунктов. При составлении рейтинга «Европейские города и регионы будущего» учитывались 96 независимых показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Никандрова, директор Национального агентства инвестиций и приватизации:

Наша страна попала в десятку стран с лучшей стратегией по привлечению прямых инвестиций. Так как в этом рейтинге оказались такие города, как Лондон, Стокгольм, Дублин, этот рейтинг привлечет внимание к нашей стране и даст дополнительный стимул к тому, чтобы посмотреть на нас, изучить возможности, которые мы имеем, приехать в страну и, возможно, начать вести свой бизнес у нас.