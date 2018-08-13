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Уникальную машину привезут из Германии для Нежинского горно-обогатительного комбината

13 августа 2018 17:08
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Новости Беларуси. Активно продолжается строительство Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завершается монтаж копра клетевого ствола.

Уникальную машину привезут из Германии для Нежинского горно-обогатительного комбината -1

На многоуровневой конструкции в дальнейшем будет крепиться механизированный комплекс весом 400 тонн. Уникальная для Европы стволопроходческая машина уже изготовлена на заводе в Германии, прошла тестовый контроль и готовится к транспортировке в конце августа.

С учетом большого веса, доставку выполнят 50 грузовых машин. Кстати, конструкция копра также не имеет аналогов в мире и была спроектирована специально для «Славкалия». Ее вес примерно 1000 тонн, а высота сравнима с уровнем 17-этажного дома.

# Калийные удобрения # Экономика # Фотофакт

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