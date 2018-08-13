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Белорусская калийная компания будет продавать Китаю новый вид продукции

13 августа 2018 17:06
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Новости Беларуси. Подписан пятилетний эксклюзивный меморандум о поставках гранулированных калийных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская калийная компания будет продавать Китаю новый вид продукции-1

Данная марка удобрений разрабатывалась в течение двух лет. Специально по просьбе китайской стороны в нее были добавлены сера и цинк.

Общий объем экспорта за пять лет составит 700 тысяч тонн. Поставки начнутся уже в 2019 году.

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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