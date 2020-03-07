На «Нафтан» начала поступать танкерная нефть, поставленная через Клайпеду

Новости Беларуси. Вторая партия танкерной нефти, поставленная через Клайпедский порт, начала поступать на «Нафтан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о российском сырье, закупленном через трейдеров без премии. Объем составляет 160 тысяч тонн. На предприятие нефть доставляют железнодорожным транспортом. После контрольных процедур по качеству «Нафтан» приступит к переработке.

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Таким образом, работа по диверсификации поставок черного золота дает результат. В конце марта в Беларуси ожидают азербайджанскую нефть. Она будет поставляться по трубопроводу Одесса – Броды. Кроме того, ряд российских компаний в этом месяце поставят нефть без премии.