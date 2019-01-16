Новости экономики за 16.01.2019

Новости Беларуси. Где пройдет VI Форум регионов Беларуси и России? Когда повышаются цены на скупку драгметаллов? Сколько новых автомобилей продали отечественные дилеры за 2018 год? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДЕНЬГИ НА РЕФОРМЫ

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития одобрил изменения в Программу реформ Беларуси, касающиеся условий предоставления заключительного – седьмого – транша кредита на ее поддержку.