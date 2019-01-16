Новости экономики за 16.01.2019

Новости Беларуси. Где пройдет VI Форум регионов Беларуси и России? Когда повышаются цены на скупку драгметаллов? Сколько новых автомобилей продали отечественные дилеры за 2018 год? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДЕНЬГИ НА РЕФОРМЫ
Совет Евразийского фонда стабилизации и развития одобрил изменения в Программу реформ Беларуси, касающиеся условий предоставления заключительного – седьмого – транша кредита на ее поддержку.
Необходимость корректировки возникла по причине сдвига в графике реализации мер в рамках первых шести траншей. В связи с этим совет одобрил перенос контрольной даты оценки выполнения условий седьмого, а также продлил время доступности кредита до конца марта. Теперь выполнены все условия для предоставления Беларуси оставшихся 200 миллионов из 2 миллиардов общей суммы, предусмотренной на поддержку Программы реформ.
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