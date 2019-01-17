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«Made in Belarus». Белорусская мебель представлена на международной выставке в Кёльне

17 января 2019 07:34
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Новости Беларуси. Самое долгожданное событие для производителей и дизайнеров мебели — выставка Imm Cologne открылась в немецком Кёльне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие принимают экспоненты из 55 стран.

«Made in Belarus». Белорусская мебель представлена на международной выставке в Кёльне-1

Впервые представлена коллективная белорусская экспозиция. Нашу мебель на едином национальном стенде представляют десять производителей. Отмечу, объемы поставок мебельной продукции в Германию растут – только за 2018 год они прибавили почти наполовину. На 2019 год запланировано около 40 выставок белорусских производителей мебели под единым брендом «Made in Belarus» в более чем 18 странах.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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