«Made in Belarus». Белорусская мебель представлена на международной выставке в Кёльне

Новости Беларуси. Самое долгожданное событие для производителей и дизайнеров мебели — выставка Imm Cologne открылась в немецком Кёльне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие принимают экспоненты из 55 стран.

Впервые представлена коллективная белорусская экспозиция. Нашу мебель на едином национальном стенде представляют десять производителей. Отмечу, объемы поставок мебельной продукции в Германию растут – только за 2018 год они прибавили почти наполовину. На 2019 год запланировано около 40 выставок белорусских производителей мебели под единым брендом «Made in Belarus» в более чем 18 странах.