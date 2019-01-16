На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод

Новости Беларуси. В Беларуси завершено строительство первого магистрального трубопровода для транспортировки бензина и дизельного топлива. Он связал новополоцкий «Нафтан» и нефтебазу в Фаниполе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доставка нефтепродуктов по трубе – на четверть дешевле, чем по железной дороге или автомобильным транспортом. Причем происходит она практически мгновенно. Корреспондент Евгений Поболовец побывал на торжественном открытии подземной магистрали.

Идея строительства трубопровода родилась лет восемь назад. На «Белоруснефти» подсчитали экономию времени и денег, в «Белнефтехиме» с этим согласились и поручили строительство полоцкому подразделению «Дружбы». Благо, еще с советских времен остался желоб, по которому проходила труба от Новополоцка до Фаниполя. Старые конструкции убрали, на их месте заложили новые: получили современный и безопасный трубопровод.

Василий Дроботов, генеральный директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба»:

Имеются видеокамеры, постоянно ведется наблюдение за этими объектами. Линейные задвижки находятся в режиме телеуправления и могут закрываться в случае срабатывания системы обнаружения утечек. Здесь безопасность максимально возможная, которая существует на сегодняшний день.

Принцип работы прост: трубу заполнили дизельным топливом (по технологии она не должна быть пустой). Закачали на 20 миллионов рублей. Теперь диспетчер планово определяет, куда и сколько направлять. На местах принимают продукт и закачивают его в хранилище. Оттуда уже топливо развозят по заправкам и организациям.

Евгений Поболовец, СТВ:

Нажми на кнопку – получишь результат. В Фаниполе этот принцип реализован буквально. В нашей, казалось бы, компактной Беларуси доставка топлива железной дорогой занимает порой до пяти суток. Через трубопровод топливо поступит практически мгновенно, достаточно просто нажать на кнопку.

По сути, процессом управляют два человека. Такая доставка безопаснее и экологичнее обычной, а сама прокачка дешевле на четверть. К тому же нет потерь, которые случались при перевозке по железной дороге.

Сергей Каморников, заместитель генерального директора предприятия «Белоруснефть»:

В условиях налогового маневра любой вот такой инфраструктурный проект, который снижает затраты – будь то на логистике доставки внутри республики, будь то на нефтеперерабатывающих заводах, которые продолжают свою модернизацию, – это крайне важно.

Хранилище в Фаниполе считается главным в минском регионе. Но с этого дня оно приобретает республиканское значение и будет обеспечивать топливом крупные города и в соседних областях. Пока речь идет о 600 миллионах тонн дизеля. Когда добавят бензин, объем вырастет до 1 миллиона тонн топлива в год.

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:

В перспективе у нас есть планы организовать так называемую последовательную перекачку, когда будет прокачиваться партиями дизельное топливо и автомобильный бензин.

Нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь для нефтеперерабатывающей и в целом нефтехимической отрасли несет стратегическое значение, поскольку он позволяет оперативно и с наименьшими затратами обеспечивать минский регион – самый крупный регион в Республике Беларусь с точки зрения потребления нефтепродуктов – дизельным топливом и бензином.