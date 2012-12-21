Александр Лукашенко: Нам китайцы предоставили более $1 млрд несвязанного кредита на проекты внутри страны

Новости Беларуси. 21 декабря Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. После прогулки по университету президент зашел на лекцию к студентам.

Преимущество этого университет в том, что здесь готовят действительно уникальных специалистов. В свою очередь государство старается делать все шаги, чтобы выпускники оставались работать на родине. Не случайно сразу по окончании лекции президент интересуется проблемами вуза.

Ректор университета перечисляет основные. Радует, отмечает Михаил Батура, тот факт, что благодаря строительству студенческой деревни практически решен вопрос с местами в общежитиях. Но опять-таки, как заинтересовать квадратными метрами молодых специалистов и преподавателей, чтобы они не спешили уходить в бизнес. Поступило предложение построить общежитие арендного типа на 1000 мест для молодых специалистов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если на тысячу мест, то это, откровенно будем говорить, хорошая привязка молодых специалистов к вузам, это же будут служебные. Работаешь – вот тебе общежитие. Ушел – ну что же, до свидания. Давайте, предлагайте, а деньги я вам для этого общежития найду.

Сегодня создаются все условия, чтобы выпускники вуза получили высокооплачиваемое рабочее место в Беларуси. Именно для этого открыт Парк высоких технологий. Он будет развиваться. Здесь построят для сотрудников несколько жилых домов, магазин, детский сад и спортивный комплекс, расширят и офисные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Это достойная зарплата. По европейским меркам. У людей, которые работают с компаниями. Нужно большее количество специалистов.

Специалисты с таким образованиям будут востребованы на модернизированных предприятиях. На переоснащение промышленного комплекса сделана ставка. Техперевооружение идет как за счет собственных средств, так и кредитных.

Александр Лукашенко:

Мне вчера доложили, нам снова китайцы предоставили более $1 млрд несвязанного кредита, и при том недорогие деньги, именно на проекты внутри страны. И все это создается для того, чтобы вы завтра могли работать на этих предприятиях. Это, конечно, мизер по сравнению с тем, что мы инвестируем в свою экономику. Средства из бюджета, от частных предприятий, государственных – это на порядок больше, чем мы получаем кредитов. Чтобы вы не думали, что мы живем только за счет кредитов. Хотя заимствования – это нормальная практика. Очень даже нормально. И у нас сегодня таких проектов предостаточно. И в этом ряду, конечно же, Парк высоких технологий. Это развитие не только в Парке высоких технологий IT-направлений. У нас предприятий много таких. Типа «Интеграла» и так далее, где востребованы будут специалисты вашего университета. И там надо модернизация. Она идет сегодня, чтобы вы могли выбрать, чтобы вы не сидели здесь и не думали, что только в Парк высоких технологий нужно идти устраиваться. Сами себе создаете конкуренцию, и когда такой спрос на Парк высоких технологий, нахлынуло столько рабочей силы, вам аккуратно понизят заработную плату.