35 миллионов долларов планируют сэкономить в Беларуси в 2013 году на рыбе

Новости Беларуси. К 2015 году в Беларуси будут производить 25 тысяч тонн пресноводной рыбы в год. Премьер-министр Михаил Мясникович сегодня посетил предприятие «Белрыба», где был запущен новый консервный цех.

Впрочем, работу предприятия премьер раскритиковал, назвав ее «позавчерашней». Стратегическая задача перед рыбной отраслью сегодня: увеличение объемов производства и расширение ассортимента продукции. К 2016 году планируется реализовать 16 проектов, в том числе с привлечением прямых иностранных инвестиций.

Это позволит увеличить долю продукции ценных видов рыб, сократить импорт и сэкономить порядка 35 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы к 2015 году обязательно выйдем на 25 тысяч тонн производства пресноводной рыбы. Надо уходить от традиционного нашего карпа, надо чтобы были более ценные породы рыб. И в конце мы должны иметь конкурентоспособную продукцию. Я думаю, что эта отрасль имеет все перспективы для востребованности и для достаточно высокого уровня присутствия на белорусском рынке.