На стеклозаводе в Гомеле придумали, как повысить зарплаты работникам до 800 у.е.

Новости Гомеля. Новую страницу своей истории открыли гомельские стекловары. На заводе сегодня запустили современную печь. Новое оборудование позволит удвоить объемы производства. И, как результат ,существенно повысить зарплаты работникам.

42 миллиона квадратных метров высококачественного стекла - о таких объёмах только мечтали несколько поколений гомельских стекловаров. Объёмы мирового уровня. Теперь «Гомельстекло» в десятке крупнейших на континенте.

Полная загрузка печи - 2 тысячи тонн. Это, ни много ни мало, два железнодорожных состава по 60 вагонов каждый. Всё это сырьё нужно нагреть до полутора тысяч градусов. На это уйдёт несколько месяцев. А затем - круглосуточная безостановочная работа: 21 миллион квадратных метров стекла в год.

Сергей Ковалёв, генеральный директор ОАО «Гомельстекло»:

Это даст возможность предприятию получить увеличенную почти в 2 раза продукцию, увеличить в два раза выручку, что позволит повысить производительность на каждого человека и поднять заработную плату людям до уровня 800 долларов.

Адександр Стаценко, стекловар:

Будем стараться выпускать качественное стекло, получать достойные деньги. Все зависит от нас.

«Гомельстекло» - лишь один из примеров масштабной модернизации белорусской промышленности.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Не многие государства имеют такие производства. Нам есть чем гордиться. Что же касается других производств, то в этом году, действительно, строители постарались, хотя имеются недостатки, но завершили основные объекты, которые были намечены программой.

В Гомеле же вслед за новой линией флоат-стекла (листового стекла – ред.) в ближайшие два года появятся производства зеркального и ламинированного полотна, а также энергоэффективного стекла. Всё это повысит глубину переработки до 50%, а выручка на одного сотрудника превысит 70 тысяч долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.