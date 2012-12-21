Законопроект о госпособиях семьям, воспитывающим детей, одобрен белорусскими сенаторами

Новости Беларуси. В Беларуси крайне важно уйти от излишней опеки людей государством. Такое мнение высказал 20 декабря заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Тозик на совместном заседании двух палат парламента.

На протяжении трех часов депутаты задавали вопросы Правительству. Большинство касалось поддержки пенсионеров и семей с детьми, изменений в сферах медицины и образования.

Как было отмечено, с сентября 2013 года в Беларуси планируют начать эксперимент по оплате труда педагогов. Она будет зависеть от интенсивности, качества работы и достигнутых результатов.

Михаил Волков, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Уровень качества знания учеников и уровень качества работы учителя в массовом своем проявлении оставляет желать лучшего. Конкурс на педагогические специальности носит остаточный принцип.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Необходимо сокращать приемы в педагогические университеты, повышать планку требования к поступающим в педагогические университеты. Тогда мы сможем решить очень многие вопросы. Используя эти же ресурсы, мы сможем увеличить стипендии, повысить заработную плату учителям.

Также в Парламенте подняли вопрос иждивенчества и неоправданных социальных выплат.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Человек, прежде всего, если у него есть руки, ноги, специальность, должен сам зарабатывать на себя и на свою семью. Нам нельзя больше нагружать реальный сектор экономики. Надо сегодня ее модернизировать, там обеспечить высококонкурентной продукцией. Тогда и социальная сфера будет нормально обеспечена. Социальная сфера сегодня получает достаточно средств. Их надо по-хозяйски, по-людски, бережно использовать.

По словам заместителя премьер-министра Беларуси, в республике практически нет безработицы. Вопрос о повышении возраста выхода на пенсию в Беларуси снят и в ближайшее время обсуждаться не будет. В текущем году был обеспечен поэтапный рост выплат. Новшеством стало введение бонусов за добровольную отсрочку обращений за пенсией. Если человек хочет поработать, не получая пособия, то его расчетная пенсия увеличивается за первый год на 6% и далее по возрастающей.

Сейчас в Беларуси прорабатываются дополнительные формы поддержки семей при рождении второго ребенка. Троих и более детей имеют только 5% белорусских семей. Темы демографии и здоровья белорусов продолжают оставаться актуальными.

Депутат Светлана Шилова предложила регулярно предоставлять работникам 1 день в году для профосмотра.

Светлана Шилова, депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:

Давать с сохранением заработной платы один день. Если он сегодня в поликлинику не пришел, а завтра заболел, он должен платить из своего кармана.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Надо, видимо, заинтересовывать людей, которые, скажем, ведут здоровый образ жизни, в том числе и материально. Я думаю, что это и в интересах работодателя.

Новый созыв Палаты представителей принял на первой сессии принципиально значимые для страны документы. Об этом на закрытии первой сессии Палаты представителей V созыва заявил председатель Владимир Андрейченко.

Депутатами рассмотрено 30 законопроектов. Принят проект закона о пособиях семьям, воспитывающих детей. Приоритетное внимание было уделено экономическому блоку. Так, в кратчайшие сроки парламент намерен завершить работу над проектом закона «Об инвестициях».

В первом чтении принят законопроект об энергосбережении. И в целом, в 2013, объявленном в Беларуси «Годом бережливости», будет принято много нормативных документов, стимулирующих организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решением кадровых вопросов открылось заключительное заседание первой сессии верхней палаты парламента. Всего в повестке дня сенаторов более 10 вопросов. Среди них – поправки в Кодекс о земле, законопроекты о ратификации ряда международных соглашений.

Заключительное заседание первой сессии прошло сегодня и в Совете Республики. Сенаторы одобрили 13 законопроектов, в том числе закон о рекламе и Декрет Президента №9.

Сегодня заседание начали с организационных вопросов. Первый законопроект, который сегодня одобрили сенаторы — о пособиях семьям, воспитывающим детей. Со вступлением в силу документа, размер выплат по уходу за ребенком в возрасте до трех лет будет привязан не к бюджету прожиточного минимума, а к среднемесячной зарплате работников по стране. Очевидно, суммы станут выше. Пособие на первого ребенка увеличится на полмиллиона. На второго — на 700 тысяч рублей.

Тамара Долгошей, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Об обществе и государстве судят ведь, чаще всего, по социальной сфере. Это то, что - видимо, это то, что - значимо, это то, что - обсуждается.

Несмотря на большой список вопросов, в повестке дня пауз в работе сенаторов не было. А вот поправки в закон о рекламе вызвали дискуссии. Одно из нововведений - сделать рекламную паузу на радио и телевидении тише до уровня звука программы и короче: в прайм-тайм с 18 сегодняшних минут до 16. Журналисты за этим решением сенаторов следили особенно. Ведь не секрет, что такие ролики — один из главных источников доходов каналов.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Сегодня телерадиокомпании большую скидку дают отечественным производителям. Я думаю, что предприятия с каждым годом становятся крепче, богаче, будут платить за рекламу хорошие деньги, естественно, за счет этого будет возможность зарабатывать и телерадиокомпаниям.

Сегодня Верхняя палата приняла к сведению Декрет Президента о дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности. Подводя итоги первой сессии, председатель Совета Республики, отметил важную роль Верхней палаты парламента во внешней политике страны. Это касается не только законопроектов, но и права голоса на уровне межпарламентского сотрудничества, сообщили в программе .

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания республики Беларусь:

Как вы знаете, в ряде стран мира весьма неспокойно под лозунгами борьбы за демократию и права человека идут разрушительные процессы, приводящие к огромным человеческим материальным потерям. С 1996 года Европарламент 117 раз заслушал вопрос о Беларуси, принимал разного рода в отношении нас негативные резолюции. Но, в конце концов, думаю, поймут, что все бесперспективно, надо находить пути конструктивного диалога.