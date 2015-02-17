Александр Лукашенко: Налогообложение должно быть максимально простым, понятным каждому и логичным

Новости Беларуси. Президент потребовал откорректировать законодательство, чтобы те, кто исправно платит налоги, могли стабильно работать. Об этом заявил президент на совещании по налоговой политике. Ведь череда реформ мешает бизнесу учитывать затраты и прогнозировать будущие доходы.

Также глава государства обратил внимание на налоговую нагрузку. Она должна быть подъемной, чтобы избежать так называемых «зарплат в конвертах».

Эта белорусская компания – в десятке мировых производителей беспилотников. Она одна из тех, кому на постсоветском пространстве в своей сфере за три года удалось буквально взлететь в экономическом плане благодаря уникальным инновационным разработкам.

Несмотря на хорошую прибыль, здесь доходы не прячут. Ведь пока они становились на ноги, их поддерживало государство налоговыми льготами и преференциями.

Андрей Круговец, главный бухгалтер частной компании по производству беспилотных летательных аппаратов:

Большая часть из налоговых платежей, приходящихся на нашу компанию, приходится на отчисления в фонд социальной защиты населения. Основной капитал нашей компании – это люди. Соответственно, их мы стараемся задержать, в том числе за счет достаточно хорошей заработной платы, что и влечет большие платежи в фонд социальной защиты населения.

В Беларуси три различные системы налогооблажения. Можно выбрать индивидуально наиболее выгодную. Одна – 5% с выручки, другая – 3% плюс НДС. Это упрощенные схемы для малого бизнеса. Общий порядок – 20-процентный НДС плюс 18-процентный налог на прибыль.

Несмотря на внешнюю простоту, тема весьма чувствительная. К ней не раз обращались на самом высоком уровне. И 16 февраля президент на совещании поинтересовался состоянием системы сборов. Финансовые вопросы – на контроле Правительства. Их курирует первый вице-премьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Применяемые налоги и сборы приведены к стандартному перечню, отменены так называемые оборотные налоги, ухудшающие конкурентоспособность экономики. Обеспечено снижение ставок основных налогов, упрощен порядок их взимания, введены общепринятые стимулирующие механизмы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сейчас в стране действуют почти 250 налоговых льгот. Бюджет за 2013 год потерял от этого около миллиарда долларов. Если раньше на определенном этапе у нас была возможность предоставлять подобные налоговые льготы, то сейчас другие времена. От индивидуальных льгот вообще, наверное, надо уходить. Мы должны исходить из принципа, когда все субъекты хозяйствования работают в равных условиях. Исключения могут составлять только приоритетные виды деятельности, представляющие интерес для государства с точки зрения создания условия для их эффективного развития и, конечно же, получения отдачи.

В последнее время по улучшению налоговой системы в стране сделано немало. Меньше стало налогов, проще можно их оплатить. Практически каждое изменение в налоговом законодательстве обсуждают с бизнесменами.

Однако не ко всяким новшествам в оплате налогов предприниматели готовы. Просят предупреждать их заранее.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

Наша просьба к Правительству – чтобы все действия по изменению налоговой системы были предсказуемы, шел диалог с бизнесом и обязательно соблюдался адаптационный период (не менее трех месяцев) для введения в действие новых нормативов.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Правительство берет на себя обязательства с 2016 года внутри года не менять правила игры. Это будет очень важно для нашего предпринимательского сектора, они могут четко планировать свои действия.

Стало лучше. Об этом говорят и бизнесмены, и международные рейтинги.

По налогооблажению за последние три года Беларусь поднялась со 183 на 60 место в мире.

Елена Киреева, заведующий кафедрой налогов и налогообложений Белорусского государственного экономического университета:

Достигли за счет многих позиций. Во-первых, это введение электронного декларирования. Упрощение налогового администрирования, сокращение налоговых платежей и, конечно же, снижение ставки налога на прибыль до 18%. В целом, наша система очень похожа на европейскую, потому что это зависит от того, кто является нашими основными торговыми партнерами, которые применяют такие же системы (это Европейский союз, Российская Федерация, Таможенный союз). В принципе, основные налоговые платежи такие же практически, как и в странах Таможенного союза и Европейского союза: НДС, налог на прибыль, акциз.

Законопослушность и дисциплинированность налогоплательщиков в Беларуси растет. Все больше представители бизнеса занимают позицию социальной ответственности. Однако налоговое бремя должно быть не только подъемным для частника, но и совершенно простым. Хотя налоговая инспекция в силах помочь разобраться с расчетом всех платежей, но все-таки это - орган контролирующий.

Александр Лукашенко:

Налоговая нагрузка. Нужно всесторонне рассмотреть этот вопрос. Больше всего нареканий в этой связи идет в адрес платежей на пенсионное и социальное страхование. Налогообложение должно быть максимально простым, понятным каждому и логичным. Это вопрос, если хотите, не только экономический, но и психологический. Порой налоговое законодательство маленькую фирму заставляет держать бухгалтеров больше, чем численность самой фирмы. Это ненормально.

Налоговая инспекция – это, конечно же, консультант. Никуда не денешься, в жизни всегда так бывает, что, проверяя, контролируя, налоговому инспектору приходится консультировать предпринимателей, советовать бухгалтерам. Но это не главная функция налогового инспектора. Налоговик – это контролер. Во многих странах (и это никто не скрывает) налоговая – это главный фискальный орган государства.

Налоги – это не только фискальный инструмент, но и стимул для развития экономики. Поэтому есть смысл создавать условия для роста тех, кто платит налоги.

Шла речь на совещании и о тех, кто ищет пути спрятать доходы или каким-то хитрым образом объясняет чрезмерные расходы. Усилит внимание налоговая служба и к тем, кто еще выдает зарплату в конвертах.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Если говорить о зарплатах в конвертах, то эта тема, наверное, бесконечна. К сожалению, у нас пока масштабы довольно велики, но они совсем не критичны. И с этими масштабами мы тоже намерены побороться через совершенствование декларирования и усиление ответственности лиц, которые осуществляют дорогостоящие покупки, имеют серьезную дорогостоящую недвижимость, но не имеют легальных источников дохода.

Президент поручил оставить налоговые льготы только для приоритетных видов деятельности и только тех, кто работает с отдачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко также предупредил: постоянные изменения налоговых ставок недопустимы.