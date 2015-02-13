Валентин Чеканов: В Беларуси необходимо развивать безналичные расчеты, что позволит предотвратить сокрытие доходов

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо развивать безналичные расчеты, что позволит предотвратить сокрытие доходов. Об этом заявил 13 февраля министр торговли Валентин Чеканов.

Представители ведомства подводили итоги за 2014 год. На заседании шла речь о работе объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди основных нарушений, которые выявили специалисты во время мониторинга, – просроченный товар и некачественная работа с покупателями.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Самые популярные нарушения – это просроченные товары. И мы сегодня, кстати, говорили об этом на коллегии. О том, что мы, наверное, еще не научились, как делают в других странах мира: когда видят, что у товара уходит срок годности, его быстро продают по низшей цене. А мы почему-то этого боимся. Это надо делать активно для того, чтобы потом вообще не выбросить этот товар. Лучше его продать по более дешевой цене.