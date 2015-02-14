Торговые центры в Минске: где и сколько крупных и мелких магазинов откроется в городе в 2015 году

Уже сегодня в городе функционируют более шести тысяч объектов торговли. А количество столичных торговых площадей на тысячу жителей давно превысило показатель в 500 квадратных метров. В этом плане Минск можно смело сравнить с Прагой. И на этом строительство торговых объектов не остановится. Уже в 2015 году цифра увеличится до 600 квадратных метров на тысячу жителей.

Алексей Романов, первый заместитель начальника ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

В 2015 году планируется за счет нового строительства открыть порядка 150 торговых объектов общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, в том числе 10 крупных торговых центров, в которых будут размещаться пять гипермаркетов. Один из этих гипермаркетов открылся в январе на улице Кижеватова.

Век гипермаркетов в Минске начался в 2005 году. За 10 лет в городе было сделано немало для их развития. Уже сегодня в Минске насчитывается около 15 крупных торговых объектов.

Многоэтажные комплексы, включающие в себя развлечение, покупки и питание, стали новой вехой в развитии города. Только в 2015 году еще как минимум три крупных торговых центра откроются в столице.

Алексей Романов, первый заместитель начальника ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Каждый застройщик планирует привлечение как можно большего количества покупателей, в этих комплексах запланирован широкий ассортимент предлагаемых для посетителей услуг. Помимо торговых предприятий будут размещены предприятия бытового обслуживания, кинозалы, фитнес-центры.

В 2015 году свои двери для минчан распахнет самый крупный в Республике Беларусь торгово-развлекательный центр. Трехэтажный комплекс возводят на проспекте Независимости, вблизи Национальной библиотеки. Его общая площадь составит 200 тысяч квадратных метров.

Драгослава Никич, вице-президент компании зайстройщика:

В нем предусмотрено более 200 магазинов и торговых точек, гипермаркет, фитнес-центры, детские игровые комнаты, самый большой в Минске фудкорт, бесплатные подземные парковки, позволяющие разместить до 3,5 автомобилей.

Кроме того, здесь же минчане смогу покататься на коньках, поиграть в боулинг или бильярд, посмотреть новинки кино и заняться спортом.

Привлечет внимание покупателей не только количество магазинов и услуг, но и оригинальная архитектура здания – необычная форма и яркий фасад. Оживят пространство торгового комплекса несколько стеклянных куполов.

Еще один крупный торговый центр появится в микрорайоне Каменная горка на пересечении улиц Притыцкого и Кунцевщина. Его площадь составит более 80 тысяч квадратных метров.

Совершать покупки здесь будет удобно и жителям регионов – торговый центр расположен недалеко от кольцевой дороги. Для удобства приезжих на территории предусмотрена гостиница.

В торговом центре откроются несколько десятков магазинов, огромный гипермаркет, точки общественного питания и детский развлекательный центр. Предусмотрен многоуровневый паркинг и наземная парковка.

Большой торговый центр появится и в Заводском районе. Возле станции метро «Могилевская» ведется строительство объекта площадью более 50 тысяч квадратных метров.

Иван Малишевский, заместитель генерального директора по вопросам проектирования компании-застройщика:

И администрация района, и жители района заинтересованы в таком торговом комплексе, потому что такого формата торгового комплекса в районе нет. Он будет предназначен не только для жителей района, но и для работников таких крупных предприятий, как «Завод колесных тягачей» и «Минский автомобильный завод». Поэтому, конечно, заинтересованы, чтобы была и торговля, и обслуживание в части именно кафе, потому что посадочных мест в районе тоже недостаточно.

В торговом центре разместятся несколько десятков магазинов, огромный супермаркет, ресторанный дворик, детский развлекательный центр. Для посетителей торгового центра также предусмотрена большая парковка.

Несмотря на то, что все три центра планируют открыть в 2015 году, увеличивать торговые площади будут и за счет магазинов шаговой доступности и районного значения, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алексей Романов, первый заместитель начальника ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Мингорисполкомом принято решение, в котором утверждены схемы развития торговой сети, это три схемы. Это касается в первую очередь магазинов шаговой доступности, магазинов районного значение площадью от 300 до 1,5 тысяч метров, крупных торговых объектов площадью более 1,5 тысяч метров. До 2020 года в городе откроется как минимум 425 объектов, которые попали в эти схемы.