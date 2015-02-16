Александр Лукашенко: В стране действуют 250 льгот, бюджет потерял от этого около миллиарда долларов

Новости Беларуси. Налоги — это не только фискальный инструмент, но и стимул для развития экономики. Об этом сегодня, 16 февраля, заявил Глава государства на совещании об актуальных вопросах налоговой политики.

Тема это уже не новая, тем не менее в ней остается немало важных аспектов. Касаются они и налоговых льгот, и налогового контроля, и современного состояния нашей налоговой системы.

Сегодня в этой сфере сделано немало. Подтверждают это и цифры. К примеру, в международном рейтинге налогообложения Беларусь занимает 60-е место, а ведь буквально несколько лет назад наша страна была 183-й. Успехи в этой сфере признаёт и белорусский бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее, по мнению Президента, если часто что-то менять в налогах, то можно нанести ущерб стабильности страны. Поэтому сегодня как никогда актуальным остаётся вопрос: достаточно ли один раз максимально откорректировать налоговое законодательство, чтобы на несколько лет обеспечить стабильную и отлаженную работу?

Александр Лукашенко:

Мне докладывают, что уже и предприниматели просят, чтобы мы прекратили реформы в налоговой сфере, нужна стабильность. В стране действуют 250 льгот. Бюджет за 2013 год потерял от этого около миллиарда долларов. Раньше у нас была возможность подобные льготы предоставлять. Сейчас другие времена. От индивидуальных льгот надо уходить. Все субъекты хозяйствования должны работать в равных условиях - мы должны исходить из этого принципа. Исключение только для приоритетных видов деятельности.

Налоговая нагрузка. Больше всего нарекания в этой связи идет в адрес платежей на пенсионное и социальное страхование. Налогообложение должно быть максимально простым, понятным каждому и логичным. Это вопрос и психологический. Порой налоговое законодательство маленькую фирму заставляет держать бухгалтеров больше, чем численность фирмы. Это ненормально.

Налоговый контроль. Налоговая инспекция - да, это консультант, но это не главная его функция. Это контролер, главный фискальный орган государства.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В 2006 году Вами дано поручение о необходимости радикального упрощения налоговой системы. Что сделано - отменены «оборотные налоги», снижены ставки основных налогов, упрощен порядок взимания, введены общепринятые стимулирующие механизмы.

По итогам совещания достигнуты некоторые договорённости. К примеру, правила игры в налоговой сфере станут более стабильными. Как заявили в правительстве, теперь они не будут меняться в течение года. Кроме того, изменения налогового законодательства станут более предсказуемыми и открытыми. О них предпринимателей будут предупреждать заранее. Это поможет в установлении более тесного диалога с бизнес-сообществом.

Пристальное внимание обратят и на тех, кто живёт не по доходам.