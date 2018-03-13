Александр Лукашенко: «Мы весьма заинтересованы в индийских инвестициях»

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в индийских инвестициях и готова предоставить выгодные условия для создания индийского технопарка в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 марта Александр Лукашенко встретился с послом Индии в Беларуси. Саксена Панкадж работал здесь с октября 2015 и сейчас завершает свою дипломатическую миссию.

Вывести сотрудничество на стратегический уровень стороны договорились в сентябре 2017 года во время третьего, официального визита нашего Президента в Индию. В основе партнерских отношений – крупные проекты в машиностроении и фармакологии, в сфере транспорта, добычи полезных ископаемых, туризма. Корреспондент Анастасия Иванникова подробнее о белорусско-индийском диалоге.

Еще до начала встречи Саксена Панкадж немного волнуется. Да и как иначе? Посол Индии заканчивает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Александр Лукашенко тепло поприветствует гостя, а потом скажет: за последние годы в двустороннем диалоге сделано немало. И здесь, конечно же, есть и заслуга посла. В первую очередь после десятилетнего перерыва состоялся визит Александра Лукашенко в эту страну. Именно тогда заговорили о стратегическом партнерстве, а Индия признала ключевую роль Беларуси в регионах Центральной и Восточной Европы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Последнее время диалог наш был весьма интенсивен. Визит вашего президента к нам и мой визит в Индию – мы о многом условились. Мы предложили интересные варианты для индийского бизнеса, для индийского государства здесь, в центре Европы. И я хочу, чтобы вы передали руководству Индии, что мы свято будем соблюдать эти договоренности. В Беларуси готовы создать индийский технологический парк. О чём говорил Президент на встрече с послом Индии

Индия – наиболее крупный и перспективный торговый партнер Беларуси в Южной Азии. Лишь несколько цифр. По итогам 2017 года объем белорусского экспорта в Индию составил 308 миллионов долларов. Причем 76 % – это калийные удобрения. Увеличились и поставки химической продукции. И ведь все белорусское в Индии ценят, – рассказал Саксена Панкадж. Это он уж точно знает как никто другой: с дипмиссией в нашей стране с октября 2015 года. Нефтегазовая сфера, сельское хозяйство, наука: Беларусь и Индия расширяют сотрудничество

Третья экономика мира, «экономическое чудо Азии». Именно так зачастую называют Индию. Вот уже несколько лет страна среди лидеров по росту ВВП. Быстро растет население: сейчас – 1 миллиард 350 миллионов человек. И здесь готовы помочь партнеры. К примеру, у Беларуси есть предложения в сфере образования, промышленном производстве. Впрочем, уже сейчас две страны связывает немало.

Наталья Рак, начальник производства фармацевтического предприятия:

Именно здесь, на этом месте, была заложена капсула, и отсюда началось строительство нового завода. Первый камень совместного проекта заложили в январе 2017 года. Уже к концу 2018 здесь, в Скиделе, должен быть налажен выпуск первой партии лекарств. Сейчас на площадке вовсю кипит работа. Да и как иначе? По плану на предприятии намерены производить около 50 наименований лекарств (начнут с 20-ти). Все это – препараты для лечения ВИЧ, туберкулеза. Сумма инвестиций – около 3 миллионов долларов.

Кумар Маноранджан, исполняющий обязанности директора совместного белорусско-индийского фармацевтического предприятия:

На 90% завершена работа, дальнейшее строительство продолжится после поставки оборудования. Если производство в Беларуси будет, то это будет препарат очень доступной цены.

Сегодня Индия в списке стран, на долю которых приходится большая часть мирового фармацевтического рынка. К тому же это один из крупнейших производителей дженериков: занимает четвертое место в мире. Сегодня на эту страну приходится около 70 % мирового производства активных фармацевтических ингредиентов. А это уже показатель – поучиться у партнеров в этой сфере есть чему.

Впрочем, фармацевтика – далеко не единственная точка соприкосновения. Связи налажены и с нашими крупными промышленными гигантами: намерены совместно собирать наши тракторы.

Тем временем «Гомсельмаш» и крупная индийская компания уже создают совместное предприятие. Есть у нашего производителя и нужный зерноуборочный комбайн. В Индии, как правило, для сельскохозяйственных нужд обрабатываются небольшие участки. Поэтому самая подходящая техника – с пропускной способностью 3 килограмма зерна в секунду. Такие варианты маломощных сельхозмашин в белорусском арсенале есть. Прошлым летом в Индии впервые узнали о нашем «Палессе». По оценкам специалистов, ежегодная потребность Индии в новых комбайнах составляет 4000 единиц.

Даршан Рана, директор предприятия «Гомсельмаш-Индия»:

Мы рассчитываем запустить производство белорусской техники уже в следующем месяце. Всего же по планам в этом году мы должны собрать около 50 белорусских комбайнов. Раньше эти машины поставлялись к нам в уже готовом виде. По качеству белорусская техника сравнима с лучшими европейскими брендами. И те модели, которые мы будем выпускать совместно с «Гомсельмаш», должны занять серьезные позиции на нашем рынке.

А ведь о более глубоком сотрудничестве белорусских предприятий с индийской стороной заговорили после официального визита белорусского Президента в Индию в сентябре 2017 года. Переговоры с руководством страны, масштабный бизнес-форум с десятком соглашений – все это уже история.

Премьер Индии: существуют огромные возможности для бизнеса и инвестиций в сферах фармацевтики, нефти и гази, тяжелой промышленности Договоренности в сфере образования, научно-технического сотрудничества, меморандум в нефтехимии и протокол в сельском хозяйстве. Создать готовы научно-технологический индустриальный парк. Третий по счету визит Президента Беларуси в Индию получился насыщенным и очень продуктивным. До этого Александр Лукашенко бывал в этой стране в 1997 и 2007 годах. За 10 лет Индия очень изменилась. Неудивительно, что теперь – абсолютно новая страница сотрудничества. Ставку намерены делать на инвестиции, это вновь и вновь повторяли на сегодняшней встрече.

Саксена Панкадж, Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Беларуси:

Тот факт, что визит состоялся именно в год 25-летия установления дипломатических отношений, придал дополнительные краски нашим контактам. Подобное общение на высшем уровне и регулярный обмен визитами крайне важны для двух стран. Впрочем, самые прочные связи – личностные. Дружат и страны, и народы. И доказательств этому немало.