Премьер Индии: существуют огромные возможности для бизнеса и инвестиций в сферах фармацевтики, нефти и гази, тяжелой промышленности

Новости Беларуси. Беларусь и Индия расширят сотрудничество в нефтегазовой сфере и сельском хозяйстве. 12 сентября в Нью-Дели подписан пакет документов о взаимодействии двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашения в том числе заключили Белорусская калийная компания и Минский тракторный завод. Это предварительные итоги официального визита Александра Лукашенко в Индию. Впереди еще переговоры с Президентом этого государства.

Стороны обсудят дальнейшее развитие белорусско-индийский отношений и взаимодействие в формате евразийской интеграции.

Беларусь будет оказывать максимальную поддержку скорейшему заключению соглашения о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Индией. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам встречи с премьер-министром Моди.