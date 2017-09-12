Нефтегазовая сфера, сельское хозяйство, наука: Беларусь и Индия расширяют сотрудничество

Новости Беларуси. Беларусь и Индия расширяют сотрудничество в нефтегазовой сфере, сельском хозяйстве, науке и образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это лишь некоторые итоги официального визита Александра Лукашенко в эту страну. Накануне вечером и сегодня днем временной резиденцией главы белорусского государства стала гостиница Лила Пэлас в центре индийской столицы. У Александра Лукашенко был насыщенный день, одни переговоры сменялись другими. Рано утром гостями Президента стали министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж и вице-президент этой страны Венкайах Найду. Это стало своеобразной репетицией большого и содержательного разговора у премьер-министра Нарендры Моди и Президента Индии Рама Натха Ковинда.

А когда в Минске было 6.30 утра, состоялась церемония встречи высокого гостя Александра Лукашенко и посещение монумента Махатмы Ганди.

Ольга Юруть, СТВ:

Этот дворец в Нью-Дели – самая масштабная резиденция президента в мире. Именно здесь сегодня Александр Лукашенко со своим индийским коллегой обсуждали все точки соприкосновений белорусско-индийских отношений. Президентский дворец в центре Дели с вековой историей. В нем 340 комнат и 37 фонтанов. Перед дворцом большая площадь с Джайпурской колонной и Могольскими садами. Это особое место проведения протокольных церемониалов приема высоких иностранных гостей. От центральных ворот дворца до места встречи с руководством Индии автомобиль белорусского Президента сопровождал конный эскорт, очень эффектно и впечатляюще.

Церемония приветствия. Встречают белорусского лидера недавноизбранный президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди, он на высоком посту с 2014-го.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рад уже в третий раз побывать на этой древней священной земле. У нас установились очень давние, дружеские отношения, и корнями они уходят во времена лучших наших отношений – во времена существования Советского Союза.

Сегодня фундаментом наших отношений является то, что у нас сотни индийских молодых людей получают прекрасное европейское образование и возвращаются на свою родину для того, чтобы поднимать ее, укреплять ее, делать независимой и суверенной. У нас есть, что предложить руководству Индии, с которым у нас сложились (особенно с премьер-министром) очень теплые, дружеские отношения. Я уверен, мы найдем свое место в этой огромной, процветающей и перспективной стране.

Переговоры двух глав государств были весьма долгожданные, это заметно было широкому спектру обсуждаемых тем. От международной повестки до регионального сотрудничества.

Беларусь будет оказывать максимальную поддержку скорейшему заключению Соглашения о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Индией. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам встречи с премьер-министром Моди.

Александр Лукашенко:

Мы крайне заинтересованы в том, чтобы Индия стала великой, могучей страной. Мы проповедовали, провозглашали и поддерживаем до сих пор идею многополярности. И мы хотели бы, чтобы Индия стала мощным полюсом нашей планеты. Я абсолютно поддерживаю идею премьер-министра Индии о том, что у нас сегодня наступает новая ступень и новый этап в нашем сотрудничестве.

Великая Индия невозможна без вашего присутствия на той территории, на которой расположена Беларусь: между Евразийским экономическим союзом, о котором говорил премьер-министр, и Европейским союзом. Мы готовы предоставить вам самые выгодные и льготные условия функционирования вашего бизнеса в случае инвестирования в Беларусь. Такой опыт у нас есть с другими странами. О серьезности наших намерений говорит подписание сегодня белорусско-индийского соглашения о взаимной защите инвестиций. Хочу пообещать вам – об этом премьер-министр говорил – всяческую поддержку скорейшему заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией.

Нарендра Моди, премьер-министр Республики Индия:

Мы приняли решение развивать взаимодействие во всех сферах нашего сотрудничества. Мы будем работать, чтобы развивать и диверсифицировать наши экономические связи. Будем сосредотачиваться на том, чтобы строить их на основе взаимодополняемости. Существуют огромные возможности для бизнеса и инвестиций в таких сферах, как фармацевтика, нефть и газ, тяжелая промышленность.

Беларусь и Индия договорились по вопросам увеличения поставок калийных удобрений. Обмен соответствующим меморандумом о взаимопонимании состоялся в присутствии Президента Александра Лукашенко и премьера Моди. Таким образом, стороны определили какие объемы будут поставлять основному покупателю белорусского калия в Индии до 23 года.

Елена Кудрявец, генеральный директор Белорусской калийной компании:

Мы сделали большие успехи в Индии, поэтому по итогам 2016 года наша доля на индийском рынке составляет порядка 26%. То есть, из 4 миллионов тонн, которые Индия импортирует, наша доля больше миллиона тонн. В ходе визита мы подписали новый меморандум на 5 лет. Он окончится в 2023 году. Общий объем поставок примерно 4,5 миллиона тонн.

Лидер по двусторонним контрактам – Министерство образования. Молодежная политика и обучение. Сейчас в Индии с подачи Моди реализуют госпрограмму по подготовке по рабочим специальностям. Беларусь откликнулась на сотрудничество.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Наш Республиканский институт профессионального образования окажет содействие в создании соответствующих ресурсных центров по подготовке рабочих кадров и кадров со средне-специальным образованием на территории Индии. У нас есть наработанные учебно-методические материалы, научный комплекс в этом направлении по ряду специальностей. Мы определились, по каким направлениям для наших индийских коллег интересно развивать это взаимодействие. Мы должны выйти в перспективе на подписание двусторонних договоров между конкретными вузами Республики Беларусь и конкретными вузами Республики Индия.

Стороны сегодня подписали более десятка двусторонних документов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, науки, культуры. Как отметил в кулуарах глава НАН Беларуси, таких удачных переговоров с зарубежными партнерами он и не припомнит.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Это должно быть такое широкое взаимодействие между учёными обеих стран Беларуси и Индии по разным направлениям. Очень хорошо, что у нас есть предварительно такая неплохая база наработанная. У нас работают учёные в области порошковой металлургии, по водоочистке, физики по лазерной технике, по фонду фундаментальных исследований. Проекты намечаются хорошие, мы развиваем область космических исследований, машиностроение, особенно электротранспорт.

Беларусь намерена внести свой вклад в развитие Индии. Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом высказал желание перейти на экономическую конкретику в белорусско-индийских отношениях. Александр Лукашенко:

Не смотря на то, что мы не такая гигантская страна как Индия, сможем внести свой достойный вклад в развитие тех программ, которые у вас намечены сегодня к реализации. И действительно, настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов, а не просто направлений развития экономики.

Венкайах Найду, вице-президент Республики Индия:

Под руководством премьер-министра в Индии сейчас реализуется много инициатив, реформ. Это создает возможности для активного взаимодействия двух стран по различным направлениям. У нас так же развивается сфера здравоохранения, медицинский туризм. Я надеюсь, что это еще одно направление, где мы можем сотрудничать.

Индия – очень перспективная страна, которая уже в ближайшем будущем, по мнению Александра Лукашенко, будет определять и будущее планеты. И Именно наши министерства иностранных дел должны стать движущей силой экономических отношений. Об этом шла речь на встрече с главой МИД Сушмой Сварадж.

Александр Лукашенко:

Если два министра возьмут на себя эту функцию, если они сыграют свою роль в укреплении отношений между Беларусью и Индией, поверьте: мы буквально в ближайшие годы выйдем на очень высокий уровень наших отношений. А у нас есть, что предложить друг другу. Если посмотреть в прошлое (даже недалекое прошлое, развитие суверенной Беларуси), то у нас не было никаких проблем – никогда – в отношениях с государством Индия. И не будет никаких проблем в будущем. Но чтобы здание нашей дружбы было крепким, надо под него подвести крепкий фундамент, то есть укрепить фундамент наших отношений. Ну а это – экономика, торгово-экономические отношения.

Сушма Саварадж, министр иностранных дел Республики Индия:

Это уже третий визит к нам, но он имеет особое значение, так как мы отмечаем 25 лет установления дипломатических отношений. Между Индией и Беларусью установлены тесные исторические и культурные связи, но, конечно, потенциал торгово-экономического сотрудничества реализован далеко не полностью.

Эти дни в Нью-Дели для всей белорусской делегации были весьма насыщены. Тон всему, конечно, задал плотный график Президента. Заметно было со стороны, как наши министры и руководители крупных предприятий с азартом, и с творческой активностью встречались с индийскими бизнесменами, беседовали, договаривались, обменивались контактами. В итоге получили увесистый портфель контрактов, больше чем ожидали.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Вы, наверное, сами почувствовали атмосферу визита. Она была очень живой, насыщенной, я бы сказал заинтересованной со всех сторон и очень продуктивной. Сейчас есть абсолютная готовность, с белорусской стороны она была всегда, есть абсолютная готовность у наших партнеров – развивать отношения с нашей страной. Да, мы небольшая по меркам страна, но мы представляем интерес для Индии, потому что достигли значительных успехов в развитии нашей промышленности, сельского хозяйства, других областей нашей экономики. Взаимная заинтересованность, обозначенная на самом высоком уровне, главный результат визита.

Еще утром Президент посетил место кремации Махатмы Ганди, почитаемое всеми жителями Индии – мемориал Радж Гхат. Здесь на мраморной плите высечены последние слова Отца нации, которые он сказал после ранения – «Хэ Рам»(в переводе «О! Боже»). Около памятника – вечный огонь. Александр Лукашенко возложил венок к монументу Махатмы Ганди.