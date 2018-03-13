В Беларуси готовы создать индийский технологический парк. О чём говорил Президент на встрече с послом Индии

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в индийских инвестициях и готова предоставить преференции для создания индийского технологического парка в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в индийских инвестициях и готова предоставить преференции для создания индийского технологического парка в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13 марта Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси. Саксена Панкадж завершает дипмиссию в нашей стране. За последние годы для развития двусторонних отношений сделано немало.
В первую очередь, в сентябре 2017 года состоялся третий, официальный визит нашего Президента в Индию. Тогда стороны договорились работать над тем, чтобы вывести диалог на уровень стратегического партнерства. Шла речь и о создании совместных производств. Так, в Индии знают и ценят наши тракторы и зерноуборочную технику. При этом речь идёт об открытии совместных предприятий как в Индии, так и в Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Индия для нас весьма важная страна, с которой мы хотели бы иметь тёплые добрые отношения. Мы весьма заинтересованы в индийских инвестициях. Если у вас будет такое желание, мы готовы предоставить возможности и преференции для создания в Беларуси индийского технологического парка на самых выгодных условиях. Если у вас есть к этому интерес, а он наверное есть, потому что Индия мощное государство, есть ли у вас интерес работать в Европе, на постсоветском пространстве. Мы также заинтересованы создавать у вас совместные предприятия с вашим капиталом для производства тех товаров, которые критически важны для вашей экономики – автомобилестроение, тракторостроение, сельхозмашиностроение и прочее. Вы хорошо знаете наши возможности. Здесь должно быть встречное движение: вы инвестируете к нам и создаете предприятия, которые вам очень нужны, выпускающие товары для работы в Европе и постсоветском пространстве. А мы создаем у вас, вместе с вами, если у вас будет к этому интерес, совместные предприятия, которые будут выпускать нужную вам продукцию с последующей передачей вам технологий.
Саксена Панкадж, Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Беларуси:
Лично я считаю себя удачным человеком, потому что был в вашей стране тогда, когда произошло два важнейших события для двусторонних отношений. В первую очередь стоит вспомнить ваш визит в Индию в сентябре 2017 года. Ваши договорённости придали направление развитию двустороннему диалогу. Сейчас правительство Индии привержено реализации договорённостей и обе страны работают над воплощением их в жизнь.
Сегодня Индия – наиболее крупный и перспективный торговый партнёр Беларуси в Южной Азии. По итогам 2017 года объём белорусского экспорта в эту страну составил 308 миллионов долларов. Причём 76% - это калийные удобрения. Увеличились и поставки химической продукции.