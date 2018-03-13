В Беларуси готовы создать индийский технологический парк. О чём говорил Президент на встрече с послом Индии

В первую очередь, в сентябре 2017 года состоялся третий, официальный визит нашего Президента в Индию. Тогда стороны договорились работать над тем, чтобы вывести диалог на уровень стратегического партнерства. Шла речь и о создании совместных производств. Так, в Индии знают и ценят наши тракторы и зерноуборочную технику. При этом речь идёт об открытии совместных предприятий как в Индии, так и в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Индия для нас весьма важная страна, с которой мы хотели бы иметь тёплые добрые отношения. Мы весьма заинтересованы в индийских инвестициях. Если у вас будет такое желание, мы готовы предоставить возможности и преференции для создания в Беларуси индийского технологического парка на самых выгодных условиях. Если у вас есть к этому интерес, а он наверное есть, потому что Индия мощное государство, есть ли у вас интерес работать в Европе, на постсоветском пространстве. Мы также заинтересованы создавать у вас совместные предприятия с вашим капиталом для производства тех товаров, которые критически важны для вашей экономики – автомобилестроение, тракторостроение, сельхозмашиностроение и прочее. Вы хорошо знаете наши возможности. Здесь должно быть встречное движение: вы инвестируете к нам и создаете предприятия, которые вам очень нужны, выпускающие товары для работы в Европе и постсоветском пространстве. А мы создаем у вас, вместе с вами, если у вас будет к этому интерес, совместные предприятия, которые будут выпускать нужную вам продукцию с последующей передачей вам технологий.