Александр Лукашенко: Как ни одна из российских организаций, Сбербанк выполнил буквально все, даже перевыполнил

Новости Беларуси. Как заставить белорусскую экономику работать более эффективно. Об этом сегодня шла речь на встрече президента с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом. Уже в начале разговора Александр Лукашенко отметил особенную позицию российского банка в отношении нашей страны. Глава государства вспомнил, как несколько лет назад именно эта финансовая организация, в отличие от многих других российских компаний, поддержала Беларусь. И вот сегодня – очередная встреча, которая проходит тоже в непростых внешнеэкономических условиях. О главных темах общения – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Сбербанк - один из крупнейших коммерческих банков России. В ежегодном рейтинге «Топ-тысяча банков мира» он занимает первое место среди финансовых учреждений Центральной и Восточной Европы. Его дочерние представительства работают более чем в двадцати странах, в том числе и в Беларуси.

С нашей страной этот банк связывают прочные финансовые отношения.

За последние 5 лет в экономику Беларуси было привлечено более 4,5 миллиардов долларов. Это в 2,5 раза больше запланированного объема обязательств.

О надежности инвестиций и экономическом потенциале сотрудничества сегодня говорил и президент Беларуси на встрече с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом.

В основном обсуждали ситуацию в мировой экономике и ее влияние на финансовое положение Беларуси и России.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Во время визита Си Цзиньпина в Беларусь мы очень много обсуждали вопросы экономики. Я думаю, Китайская Народная Республика обладает достаточной информацией для того, чтобы говорить на тему мировой экономики. Я уже дважды об этом высказывался публично. Меня насторожил тот факт, что китайская сторона оценивает ситуацию в экономике как медленно восстанавливающаяся экономика. Если переводить с китайского, считай, что проблем в экономике хватает. Поэтому я рассчитывал, что вы пару слов скажете, свое мнение выскажите о том, как развивается экономика. И, естественно, влияние этих негативных факторов на Россию и, естественно, на нас, потому что (не буду вам рассказывать, как мы завязаны на российский рынок, на российскую экономику) для нас это важно, чтобы сориентироваться на будущее.

Как ни одна из российских организаций, Сбербанк выполнил буквально все, даже перевыполнил. Я вам за это благодарен. Хорошо, что вы приехали в этот момент. Для нас важна и координация наших действий в России. Я знаю, что (и Путин мне об этом говорил) они очень рассчитывают на группу вашу аналитическую. По-моему, так он мне говорил. И ваши действия по поддержке Правительства в соответствующую группу. И для координации нам это будет очень полезно, чтобы мы в унисон работали.

Отдельной темой переговоров стало дальнейшее развитие отношений со Сбербанком, который в нашей стране представлен дочерней организацией.

В последнее время его активы выросли в 2,5 раза, увеличены капитализация и кредитование. Герман Греф отметил, что крупнейший банк России и дальше будет развивать партнерство.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка России:

У нас нет каких-то вопросов, которые бы у нас оставались камнем на душе по отношению к Правительству Республики Беларусь, потому что мы весь этот период времени находили взаимопонимание, поддержку и вашу личную, за что вам отдельное спасибо. Мы за прошедшие пять лет ни копейки средств не вынули из нашего банка. Все эти годы банк не платил даже дивиденды нам, поэтому мы реинвестировали все заработанные средства в Республику Беларусь. И мы готовы работать дальше.

О развитии стратегического партнерства с нашей страной Герман Греф заявил еще в 2008 году. С того времени Минск стал постоянным городом в рабочем графике банкира.

Уже в первый год работы на финансовом рынке нашей страны банк удвоил свои активы, а его прибыль выросла практически на 60 процентов.

Одно из основных направлений этого банка – финансирование инвестпроектов крупных предприятий.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка России:

Сложилась очень непростая ситуация с целым рядом заемщиков, и мы должны будем обсудить, какие меры взаимной поддержки мы можем оказать, чтобы помочь предприятиям. В первую очередь машиностроительного сектора и деревообработки. Это, наверное, два наиболее сложных сектора сегодня. Выйти на нормальный горизонт развития, потому что сегодня они находятся в очень непростой ситуации в связи с той макроэкономической ситуацией, которая сложилась. Это первое. Второе. Мы будем делать целый ряд шагов, связанных с повышением эффективности в работе нашего банка и готовы предложить Правительству Беларуси нашу помощь и наш опыт в том, чтобы повышать эффективность и экономики в целом, и отдельных предприятий.