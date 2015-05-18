Безработный житель Минского района, купивший крупную сумму валюты, заплатит налог в размере 830 млн рублей

Новости Беларуси. Сомнительный доход. Безработный житель Минского района купил крупную сумму валюты, чем вызвал интерес у налоговой.

Специалисты потребовали предоставить декларацию о доходах и имуществе, однако мужчина не смог объяснить, откуда у него взялись такие деньги. Теперь ему придется уплатить в бюджет более 830 миллионов налога.

Впрочем, это не единственный метод вычислять тех, кто живет не по средствам. Так, специалисты будут использовать данные из кредитных историй. В центре внимания – безработные, которые приобретают квартиры, земельные участки и дорогие автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.