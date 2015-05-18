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Безработный житель Минского района, купивший крупную сумму валюты, заплатит налог в размере 830 млн рублей

18 мая 2015 10:16
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Новости Беларуси. Сомнительный доход. Безработный житель Минского района купил крупную сумму валюты, чем вызвал интерес у налоговой.

Специалисты потребовали предоставить декларацию о доходах и имуществе, однако мужчина не смог объяснить, откуда у него взялись такие деньги. Теперь ему придется уплатить в бюджет более 830 миллионов налога.

Впрочем, это не единственный метод вычислять тех, кто живет не по средствам. Так, специалисты будут использовать данные из кредитных историй. В центре внимания – безработные, которые приобретают квартиры, земельные участки и дорогие автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в начале 2014 года налоговые органы выявили более полутора тысяч нарушителей. В результате в бюджет дополнительно поступило более 10 млрд рублей.

# Валюта # Экономика

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