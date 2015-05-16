Сохранить «золотые руки и мозги»: как на белорусских предприятиях выполняют поручение Президента?

Важная тема недели и последних месяцев, поднятая президентом, – ситуация на рынке труда. Заставить работать тунеядцев можно, но сохранить «золотые руки и мозги» на белорусских предприятиях, даже если не возможно, то надо», – подчеркнул Александр Лукашенко на совещании в четверг. Наталья Бреус продолжит тему.

Последние полгода Денис осваивает новую профессию. Учится на плиточника-облицовщика. Минский центр занятости направил парня на курсы. Диплом экономиста сегодня оказался невостребованным. Но были бы руки — работа найдется.

Денис Смолонский:

Специальность достаточно востребованная, узкая и, скажем так, высоко оплачиваемая.

Желающих получить новую специальность стало на треть больше – такая примета времени. Обучение будет только в плюс соискателю, но в любом случае нужно реально оценивать свои шансы на рынке труда.

Юрий Сорокин, руководитель студии HR-проектов, эксперт в сфере управления персоналом:

Вы можете зайти на самые известные порталы по поиску работы, и вы увидите самую печальную картину. Появилось очень много нерелевантных людей. Они за ничего хотят получать довольно многое. Люди, как и многие страны в кризис, используют тактику затишья. Те, кто хотят хоть что-то получить, используют тактику вкладывания в себя как можно быстрее сейчас.

Вообще, службы занятости почувствовали, что люди к ним потянулись. Ведь рынок труда, как зеркало, отражает ситуацию в экономику. Например, сейчас, когда непростая обстановка складывается в промышленности. Нужны сегодня водители, врачи, агрономы... Количество вакансий сокращается в Беларуси, но все равно пока на потенциального работника претендуют два нанимателя.

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Это оздоровление в целом экономики и трудовых коллективов. А с другой стороны, это толчок к развитию для людей. Человек чувствует, что обостряется конкуренция на рынке труда, что надо показать себя перед нанимателем – что ты можешь и что ты можешь лучше, чем другой.

Тема рабочих мест волнует сегодня многих. Ее держит на контроле президент. Есть тревожные сигналы: сокращается численность занятого населения, растет занятость неполная. В правительстве это видят. Премьер констатирует: ситуация на рынке труда в Беларуси управляемая и достаточно стабильная. Для этого было предпринято ряд мер.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь

В немалой степени – примерно на четверть – на уровень безработицы повлияло принятие в апреле 2015 года Декрета о предупреждении социального иждивенчества. Оказывает определенное влияние и внешняя трудовая миграция. Так, в 2014 году поток трудовых мигрантов из Украины увеличился в три раза и составил почти 18 тысяч человек. Основная их масса трудоустроена по рабочим специальностям – это 12 тысяч граждан, в том числе 2 тысячи – на селе. Здесь также нет чрезвычайщины. Мы эти процессы отслеживаем через службы занятости.

Отмечу, что сама по себе безработица не есть зло. И в допустимых границах характеризует наличие конкуренции за рабочие места и стремление к повышению индивидуальной, личной конкурентоспособности каждого работника.

За последние 20 лет удалось сократить уровень официально зарегистрированной безработицы в Беларуси почти втрое. Сегодня она меньше процента. Безработных насчитывается чуть больше 40 тысяч человек по стране. Глава государства призывает сегодня во чтобы то ни стало сохранить квалифицированные кадры.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как бы ни было тяжело, нам необходимо сохранить квалифицированные кадры. Для этого нужно сделать не только все возможное, но и невозможное. Вопрос, почему возникли проблемы, что мешает их решению и, главное, что нужно предпринять для обеспечения занятости и стабильности на рынке труда. Мы не можем допустить социальной напряженности в обществе и в трудовых коллективах. Это важнейшая задача правительства, органов власти на местах. И дело не в социальной напряженности. Дело в том, что каждый человек должен иметь право на работу, иметь возможность получить эту работу как средство получения доходов, чтобы содержать семью.

Нелегко «дышать» сегодня на многих предприятиях. Спрос на внешних рынках упал, продажи просели. Приходится икать новых покупателей и снижать издержки. Это делает и Могилевский хлебпром. Прорабатывают поставки выпечки в Израиль. Замороженную «кондитерку» продают даже за океан.

Дмитрий Ерошенко, начальник производства хлебобулочной и кондитерской компании:

Мы не заостряем внимания на одной России. Наши рынки сбыта – это на данный момент и Казахстан, Туркменистан, в Америку поставки производятся. Мы не сидим на месте.

Результат модернизации — новая итальянская линия по выпуску модных и покупаемых «снеков». Старались установить быстрее, чтобы люди не остались без работы. Здесь трудится больше тысячи человек.

Ольга Тимофеенко, начальник управления производства хлебобулочной и кондитерской компании:

Таких понятий, как увольнения, как сокращения людей, в нашей компании нет. Потому что наши люди мобильны, они взаимозаменяют друг друга благодаря обучению, которое они прошли на нашем производстве.

Кадровая политика государства не везде реализуется хорошо. Например, если после модернизации число рабочих мест уменьшилось (такое часто бывает), то местные идеологи должны помогать в трудоустройстве.

На витебском ковровом предприятии не меняют численность сотрудников – сформирована команда, прирастают только в объемах производства. Людей не сокращают – переобучают.

Сергей Колесник, заместитель генерального предприятия по выпуску ковров:

Те предприятия, которые вынуждены сейчас сокращать людей, испытывают определенные трудности. Потому что когда-то пропустили определенные моменты в своей модернизации. Модернизации не только технологической, технической, но и экономической. В том числе это касается маркетинга и направленности своего продукта на конечного потребителя. У нас получилось, нам удалось вовремя сориентироваться и выбрать правильный путь. Поэтому мы сейчас можем быть нацелены на человека, на работника, на потребителя.

Найти денежное место по душе — всегда дело сложное. Тем более, когда предприятия работают не в самых простых условиях. В такое время нужно быть максимально мобильным — и соискателям, и работодателям.