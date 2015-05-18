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Минторг Беларуси закрыл 12 обувных магазинов в Минске

18 мая 2015 13:20
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Новости Беларуси. Минторг закрыл 12 обувных магазинов в Минске.

Одно из основных нареканий – отечественная обувь представлена не в достаточном ассортименте. Кроме того импортная обувь не всегда промаркирована.

Это уже не первые подобные санкции Минторга. Ранее под них также попадали кафе, торговые точки, продуктовые магазины. Чаще всего нарекания вызывали просроченные товары, несоблюдение правил хранения и скудный ассортимент.

После устранения всех нарушений предприниматели благополучно возвращались к привычной работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере торговли

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