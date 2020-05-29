Новости экономики за 29.05.2020

Новости Беларуси. Как белорусские конструкторы реализуют инновационный проект беспилотных самосвалов? Почему выросла доля безналичных платежей и как изменилась география продаж через площадку товарной биржи? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОДУКЦИЯ БМЗ ПОЙДЕТ В УКРАИНУ ЧЕРЕЗ БИРЖУ

Продукция Белорусского металлургического завода пойдет в Украину через биржу. На начальном этапе на экспорт будет выставляться только одна товарная позиция. Затем, по мере роста интереса со стороны украинских покупателей, объемы продаж через биржу будут расти.

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Активное сотрудничество с Белорусским металлургическим заводом по продвижению отечественных металлоизделий на зарубежные рынки началось в конце 2019 года. Первым совместным проектом стали экспортные торги арматурой на польский рынок. Вскоре было принято решение расширить географию и задействовать биржевую площадку в торговле с Украиной.