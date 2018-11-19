Александр Лукашенко: «Беларусь заинтересована в азербайджанских инвестициях и высококачественной продукции»

Новости Беларуси. Президент Азербайджана находится с официальным визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко пригласил Ильхама Алиева посетить Европейские игры, которые пройдут в нашей стране в 2019 году. К слову, первые подобные соревнования принимал Азербайджан. Еще больше сблизить наши страны поможет расширение взаимной торговли. Уже на итоговой пресс-конференции Президент Беларуси рассказал журналистам, что, кроме Минска, торговые дома Азербайджана появятся в областных центрах нашей страны. В целом, стороны подтвердили курс на взаимное сотрудничество.