От сельского хозяйства до высоких технологий. Во Дворце Независимости проходят переговоры президентов Беларуси и Азербайджана
Новости Беларуси. Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, реализация совместных проектов. Эти темы будут главными на переговорах президентов Беларуси и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Что еще ожидать от предстоящей встречи двух лидеров, из Дворца Независимости расскажет наш корреспондент Ольга Коршун.
Ольга Коршун, СТВ:
Во Дворце Независимости идут последние приготовления перед встречей Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Президент Азербайджана в Минске находится с официальным визитом.
Красная дорожка, рота почетного караула, военный оркестр – всё готово для встречи высокого гостя. Эта церемония традиционно пройдет во внутреннем дворике Дворца Независимости, а продолжится в зале торжественных церемоний. Главы государств проведут фотографирование на фоне государственных флагов.
Как ожидается, лидеры двух стран проведут переговоры в узком формате, то есть пообщаются в формате «один на один». А уже после к главам государств присоединятся члены делегаций – это переговоры в расширенном составе. На повестке дня – вопросы экономического, торгового, инвестиционного и гуманитарного взаимодействий.
В целом, сотрудничество Беларуси и Азербайджана развивается достаточно динамично. В 2018 году совместный товарооборот удалось повысить в три раза. Сейчас он уже составляет примерно 330 миллионов долларов. В Азербайджане работают совместные предприятия по сборке нашей технике. Мы поставляем в эту страну сельхозмашины, продукты, лекарства.
Важно, что страны поддерживают друг друга на политическом и мировом уровнях. Так, к примеру, в ОБСЕ Нагорно-Карабахскую проблему – это локальный конфликт между Арменией и Азербайджаном – пытаются разрешить в рамках Минской группы.
Как ожидается, во время переговоров во Дворце Независимости будут подписаны около десятка соглашений в самых разных сферах – от сельского хозяйства до высоких технологий. Эти документы и станут ориентиром для дальнейшего сотрудничества. А по итогам заседания президенты выступят с совместным заявлением.