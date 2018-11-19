От сельского хозяйства до высоких технологий. Во Дворце Независимости проходят переговоры президентов Беларуси и Азербайджана

Ольга Коршун, СТВ:

Во Дворце Независимости идут последние приготовления перед встречей Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Президент Азербайджана в Минске находится с официальным визитом. Красная дорожка, рота почетного караула, военный оркестр – всё готово для встречи высокого гостя. Эта церемония традиционно пройдет во внутреннем дворике Дворца Независимости, а продолжится в зале торжественных церемоний. Главы государств проведут фотографирование на фоне государственных флагов.

Как ожидается, лидеры двух стран проведут переговоры в узком формате, то есть пообщаются в формате «один на один». А уже после к главам государств присоединятся члены делегаций – это переговоры в расширенном составе. На повестке дня – вопросы экономического, торгового, инвестиционного и гуманитарного взаимодействий. В целом, сотрудничество Беларуси и Азербайджана развивается достаточно динамично. В 2018 году совместный товарооборот удалось повысить в три раза. Сейчас он уже составляет примерно 330 миллионов долларов. В Азербайджане работают совместные предприятия по сборке нашей технике. Мы поставляем в эту страну сельхозмашины, продукты, лекарства.