Александр Лукашенко: Беларусь должна исполнить союзнические обязательства в части транзитных грузов, которые следуют с Запада в Россию через Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь должна исполнить союзнические обязательства в части транзитных грузов, которые следуют с Запада в Россию через Беларусь. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мясниковичем.

Глава государства поинтересовался, выработана ли у нас единая позиция на этот счет. Речь идет о работе таможни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул: если российский рынок закрыт для определенных товаров из Европы, то и Беларусь их транзитом в Россию пропускать не должна. Что касается потребностей нашего внутреннего рынка, то здесь данные ограничения не действуют.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В связи с этими экономическими проблемами Российской Федерации и Запада, Соединенных Штатов Америки, других стран, выработана ли у нас здесь консолидированная позиция? Свои распоряжения относительно работы на таможне в связи с договоренностями с Владимиром Владимировичем Путиным я Шпилевскому отдал сегодня утром. И, как он мне доложил, говорит: «У нас тут разночтений практически нет, мы действуем разумно, в нормальном ключе». Еще раз хочу подчеркнуть, что, разговаривая с президентом России, мы вели речь о защите, как он сказал, российского рынка. То есть мы должны исполнить свои союзнические обязательства (у нас единая же таможня в Таможенном пространстве), обязательства в части транзитов российских грузов с Запада в Россию через нашу территорию. То есть если они закрыли для определенных товаров российский рынок, мы их транзитом через Беларусь пропускать в Россию не должны. Что касается нашего внутреннего рынка, мы отдельно обговорили этот вопрос. Это наше внутреннее дело. Надо нам польские яблоки – мы покупаем. Но не для России, а для своего, внутреннего потребления. Надо нам деликатесы какие-то немецкие – мы их покупаем для внутреннего потребления. Надо нам что-то перерабатывать и прочее – мы покупаем и перерабатываем. То есть о внутреннем рынке здесь речи не идет. Поэтому в этой связи мы должны быть честны, как обещали России, и мы должны очень порядочно проводить в отношении России вот эту политику.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

На уровне таможенных органов договорились полностью об администрировании транзита на Российскую Федерацию. Весь порядок (как досматривается, как принимается решение). В принципе, в рамках Таможенного союза у нас есть все необходимые процедуры, но поскольку эти процедуры не выполнены, мы договорились на двустороннем уровне. И на сегодняшний день никаких вопросов нет, вопрос решен.

Александр Лукашенко:

Решение было введено без предупреждения, неожиданно. И на границе скопилось определенное количество автомашин, рефрижераторов со скоропортящимися продуктами. Да и не только со скоропортящимися. Не надо этих людей обижать. Во-первых, это наши и российские перевозчики (водители, экспедиторы и так далее). Во-вторых, товар же оплачен и законтрактован. В-третьих, просто не по-человечески будет, если мы к этим людям ненормально отнесемся. Я предупредил председателя Таможенного комитета. Вплоть до того, если поставщик поставлял в Россию товар и видит, что его сегодня не принимают в России, вплоть до того надо предложить им, чтобы они продали на нашей территории или забрать его для переработки. То есть тут надо очень аккуратно поступить эти дни и в отношении западных поставщиков, чтобы по-человечески вышли из этой ситуации. Я думаю, это не во вред будет России. Это не противоречит тем обязательствам, которые мы согласовали.