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Межведомственная комиссия по международной торговле Украины отменила спецпошлины на белорусские товары

08 августа 2014 17:30
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Новости Беларуси. МИД нашей страны рассчитывает, что в дальнейшем проблемы торгово-экономических отношений Беларуси и Украины будут разрешаться путем консультаций.

Министерство иностранных дел с удовлетворением восприняло принятие Межведомственной комиссией по международной торговле Украины решения. А именно отмены с 19 августа спецпошлин на белорусские товары.

Как только данное решение вступит в силу, Беларусь прекратит лицензирование импорта украинских товаров. То есть полностью устраняются какие-либо ограничения, введенные во взаимной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Украина

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