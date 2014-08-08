Межведомственная комиссия по международной торговле Украины отменила спецпошлины на белорусские товары

Новости Беларуси. МИД нашей страны рассчитывает, что в дальнейшем проблемы торгово-экономических отношений Беларуси и Украины будут разрешаться путем консультаций.

Министерство иностранных дел с удовлетворением восприняло принятие Межведомственной комиссией по международной торговле Украины решения. А именно отмены с 19 августа спецпошлин на белорусские товары.

Как только данное решение вступит в силу, Беларусь прекратит лицензирование импорта украинских товаров. То есть полностью устраняются какие-либо ограничения, введенные во взаимной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.