Беларусь планирует увеличить поставки некоторых продуктов в Россию

Новости Беларуси. 7 августа правительство Российской Федерации утвердило перечень зарубежной продукции, для которой путь на рынок России отныне запрещен. Речь идет о черном списке, в котором десятки наименований, в том числе овощи и фрукты, молочная и мясная продукция из Австралии, Канады, ЕС, США, Норвегии. Таков ответ на введенные ранее санкции в отношении Российской Федерации рядом западных стран. 7 августа Минсельхоз России назвал альтернативных поставщиков продовольствия, то есть тех, кто теперь заполнит недостающие ниши. Среди них и Беларусь.

Белорусские яблочки не хуже польских, уверены специалисты. И российские потребители даже не раскусят подмены, когда придут в свои магазины за фруктами и овощами. В Агрокомбинате «Ждановичи» яблоки, груши, картофель – все выращивают только по европейским стандартам. Не первый год они поставляют в Россию свою продукцию и в свете последних событий готовы увеличить объемы поставок примерно наполовину.

Виктор Ковтух, заместитель генерального директора по маркетингу УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

На территории нашего предприятия 400 гектаров сада, и с каждым годом объемы производства увеличиваются. Несмотря на то, что мы планируем увеличить объем экспорта, делать это будем не в ущерб белорусскому рынку.

В российском черном списке – десятки наименований товаров из Европы и США. Это молочные продукты и сыры, овощи и фрукты, мясо и рыба. Ответные действия России на санкции Запада для Беларуси открыли дополнительные экспортные возможности. И наши предприятия готовы удовлетворить запросы российского потребителя по многим пунктам. В первую очередь — овощи, фрукты и молочная продукция.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Тот потенциал, который был заложен в белорусском сельском хозяйстве, говорит о том, что он может быть реализован. Беларусь может сильно нарастить свой экспорт, который составляет порядка 4 миллиардов долларов США.

Но с наращиванием экспорта главное – не оставить отечественного покупателя с меньшим ассортиментом. Специалисты отмечают, что за безопасность внутреннего рынка можно не волноваться. У отечественных предприятий есть потенциал для увеличения производства.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Внутренний рынок всегда был приоритетным. Даже иногда в ущерб внешней конъюнктуре. Ориентация на социальную политику исключает такое ожидания.

Эксперты пытаются обрисовать и иную составляющую экспортного вопроса. Беларусь и Россия в рамках Таможенного Союза связаны многими обязательствами, в том числе и торговыми. Не свяжут ли они импорт в Беларусь. Ведь согласно правилам Таможенного союза страны-участницы должны придерживаться единой торговой политики с третьими государствами. А в нашем случае это многие страны, сотрудничество с которыми Россия прекратила как минимум на год, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук:

Россия не может требовать от Республики Беларусь введения каких-либо мер. Российская Федерация может договариваться с Республикой Беларусь о введении каких-либо мер взаимно параллельных. Но регламент Таможенного Союза этого не подразумевает. Естественно, Республика Беларусь не сможет поставлять транзитом товары этих стран.