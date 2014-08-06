Агропромышленный комплекс Беларуси должен стать одним из главных драйверов роста экономики в третьем квартале

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс должен стать одним из главных драйверов роста экономики в третьем квартале.

В Совете министров 6 августа подвели итоги социально-экономического развития в первом полугодии. За это время рост ВВП составил 101,2%, сформировалось положительное сальдо внешней торговли, к тому же увеличились реальные доходы населения.

На заседании обсудили и проблемные вопросы. Комитету госимущества, к примеру, нужно обратить внимание на пустующие площади, а заработная плата на предприятиях должна быть строго привязана к производительности труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Конечно, это никуда не годится, когда у лежащих предприятий первый руководитель или группа руководителей получают заработную плату в 10 и более раз выше, чем средняя по коллективу. Это безобразие, и такого быть не должно. Я понимаю, что это многим не нравится, но решение Правительства принято и его будут выполнять все.

Снижение внешней дебиторской задолженности и складских запасов. Надо прямо сказать, ниже наших возможностей. Факт, что многие директора забурели, а отдельные министры им в этом потворствуют.

Одним из важнейших векторов развития белорусской экономики должен стать ее частный сектор. К созданию новых производств нужно привлекать и отечественных, и иностранных инвесторов.

На долю малого и среднего бизнеса сегодня приходится около 23% ВВП. В первом полугодии появилось более 3 тысяч частных предприятий. Инновационное производство, новые товары и услуги позволят повысить конкурентоспособность, удержать старые рынки сбыта и открыть дополнительные возможности для белорусского экспорта.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Успех развития белорусской экономики в среднесрочной перспективе будет в основном зависеть от усиления частной формы собственности в секторе промышленности. Основными целями предлагаемого плана является повышение потенциальных темпов экономического роста в среднесрочной перспективе и выход на стабильные 4,6% экономического роста.