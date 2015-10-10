Александр Лукашенко: БелАЭС будет новым этапом в строительстве атомных станций и для России

Это, кстати говоря, фрагмент разговора Александра Лукашенко со строителями Белорусской атомной электростанции. 9 октября президент посетил стройку века. С подробностями Наталья Бреус.

Белорусская АЭС – самый масштабный энергетический проект за суверенные годы страны. Сегодня на ее возведении трудятся более четырех тысяч строителей. А в перспективе атомная электростанция станет местом работы для двух тысяч уникальных специалистов. И главный принцип, который лежит в основе их подготовки, – это безопасность.

Размах строительства можно оценить с высоты птичьего полета. Атомная станция в Островце будет состоять из двух энергоблоков. Работы по ним ведутся одновременно. По первому в 2015 году должны выйти на ядерном острове на отметку плюс 44 метра, по второму – плюс 22. В начале 2016 года приступят к монтажу реактора.

Проект под особым вниманием президента. Его реализуют совместно с госкорпорацией «Росатом». В Беларуси строится самая безопасная и современная АЭС в мире. Предусмотрено четыре уровня защиты реактора. Он сохраняет герметичность даже при землетрясении 8 баллов или при падении самолет весом 200 тонн.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы с вами в те трудные времена, фукусимские, договорились о том, что, не глядя на то, что и у нас постчернобыльский синдром (мне пришлось принимать решение в непростой ситуации, и сейчас уже эти голоса как-то стали не те, что были, но борьбу и напор определенный пришлось выдержать), мы договорись, что построим самую лучшую станцию. Специалисты наши говорят, которых мы привлекли не только из Беларуси, но со всего мира, все делают одно заключение, что красиво, нигде не строилась станция так, как у нас, и по срокам, и по деньгам, в конце концов, мы выйдем на оптимальную цену. И думаю, что белорусы получат прекрасную станцию. И это будет даже некий новый этап в строительстве атомных станций и для Российской Федерации, которая является ведущей страной по мирному атому.

Сергей Кириенко, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:

Белорусские и строительные, и производящие оборудование организации, как мы и обещали, могут быть востребованы не только для сооружения двух блоков Белорусской АЭС. У нас сейчас портфель контрактов – 30 блоков в 12 странах. В общем, огромный объем работы. Мы с удовольствием будем их брать за собой.

То есть, по сути, сегодня не просто строится масштабный энергетический объект, а формируется целый пласт уникальных специалистов для страны. Ведь любой проект – это прежде всего люди.

Специалисты белорусской станции будут постоянно поддерживать уровень квалификации. Для этого организован учебно-тренировочный центр. Он откроется к концу года. Здесь расположен специальный тренажер – полная копия блочного пульта управления АЭС.

Строительство идет по графику. Это значит, что первый блок заработает в 2018 году, второй – в 2020-м. Общая мощность станции – 2400 мегаватт.

У Беларуси могут появиться излишки электроэнергии. Сейчас разрабатывается госпрограмма по их эффективному использованию. А в целом запуск АЭС позволит снизить потребление природного газа и уменьшить себестоимость производства электроэнергии. Но главное – это новый этап для развития страны. Знания и опыт, которые помогают в XXI веке двигаться вперед.

Александр Лукашенко:

Мне долго пришлось убеждать вас, особенно в Островце, на первых порах я даже боялся вам говорить о том, что мы здесь будем строить станцию. Но сегодня, я думаю, вы все убеждены в том, что мы поступили правильно. У нас должна быть станция: это дешевая электроэнергия, это новые технологии, это совершенно другой облик белорусской нации. Я, вот, опять же, рассказывал своему другу, вместе работали (будучи он премьер-министром, Сергей Владиленовичу): в здравоохранении мы достигли космических высот по лечению, трансплантации, по диагностике. В образовании мы не будем ничего ломать, мы дошлифуем, у нас хорошее образование. В космическом плане мы того же космоса достигли, запустив свой спутник. Сегодня мы имеем лучшие спутники, производим в Беларуси. Их заказывает даже Россия и Китайская Народная Республика – ведущие космические державы. Точно так и здесь. Вот это точки роста. Это потребовало нового уровня образования. Нам пришлось перестраиваться для того, чтобы подготовить молодежь для работы здесь. Так же и на тех космических объектах. Вот я был на этом объекте здравоохранения: одни молодые люди, глаза горят, все понимают, во всем разбираются. Просто приятно было смотреть. Это совсем другой уровень страны. А страна – это люди.

Сейчас идет подготовка специалистов для АЭС в белорусских вузах. Но без экспертов-атомщиков из-за рубежа не обойтись. Президент выразил готовность их поддержать с жильем и даже с гражданством.

Именно строительство белорусской АЭС стало толчком для развития небольшого Островца в Гродненской области, который скоро превратится в настоящий город энергетиков. Сейчас здесь развернулось масштабное строительство. В ближайшие годы 8-тысячный Островец вырастет втрое.

Елена Севостьян, директор гимназии № 1 Островца:

Мы видим, как вводятся новые объекты (школы, детские сады), строится больница. Но хотелось бы узнать, можем ли мы надеяться на развитие спортивного комплекса.

Александр Лукашенко:

Без спортивных и досуговых объектов не может быть здесь города. Потому что здесь молодежь в основном придет и приток будет за счет молодежи. Как такой комплекс без спортивных сооружений? Поэтому мы как раз обсуждали все спортивные сооружения, даже культурно-спортивный комплекс – ледовую арену, как это обычно бывает в районных центрах, мы обязательно здесь построим.

Президент высоко оценил работу строителей буквально одним словом – «Молодцы!» В подарок ему вручили символический сувенир, но выполненный из настоящего бетона. Такой лежит в прочном основании Белорусской АЭС. А сам проект станет точкой роста для всей страны.