Александр Лукашенко встретился с гендиректором «Росатома» Сергеем Кириенко

Новости Беларуси. Глава государства – о главном энергетическом проекте страны. Президент 9 октября посетил строящуюся площадку Островецкой АЭС. Белорусская станция уже получила немало оценок, в том числе и международных экспертов: самая безопасная, самая современная, аналогов ей нет в мире. Общий итог – мирный атом даст импульс развитию не только Островецкого района, но и стране в целом. И сейчас, убежден Президент, ни в коем случае нельзя торопиться, и все работы по строительству АЭС должны вестись строго по графику. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ передает из Гродненской области.

Ознакомление с ходом строительства Белорусской АЭС глава государства начал с цехов изготовления трубопроводов и спецметалл конструкций. Сейчас 4,5 тысячи профессионалов работают на площадке.

Вопросы безопасного строительства и использования атомной электростанции – тема, которая сегодня была основной. Президент интересовался, что называется, вживую у специалистов, которые собрались на площадке.

Основа надежности водо-водяных реакторов – 4 уровня защиты, препятствующих выбросу радиации в случае аварии. Первый – особо прочные таблетки с урановым топливом. Циркониевые трубки, в которые запечатываются таблетки, – это второй уровень защиты: трубка сохранит форму даже при температуре 1 тысяча градусов. Стальной корпус реактора толщиной 20 сантиметров – третий уровень защиты. И четвертый – оболочка реактора: внешняя часть из высокопрочного бетона толщиной 80 сантиметров защитит как от разгула природных стихий, так и от техногенных катастроф, а внутренняя толщиной 1 метр 20 сантиметров покрыта изнутри 8-миллиметровым железом и усилена системой тросов, натянутых внутри самой оболочки – это увеличивает прочность бетона почти втрое. Реактор сохраняет герметичность даже при землетрясении 8 баллов, выдерживает падение самолета весом до 200 тонн.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами в те трудные времена, фукусимские, договорились о том, что, не глядя на то, что и у нас постчернобыльский синдром (мне пришлось принимать решение в непростой ситуации, и сейчас уже эти голоса как-то стали не те, что были, но борьбу и напор определенный пришлось выдержать), мы построим самую лучшую станцию. И не только построим. Мы будем строить станцию как пример высочайшей культуры другим, чтобы и красиво, и надежно построили станцию. Специалисты наши говорят, которых мы привлекли не только из Беларуси, но со всего мира, все делают одно заключение, что нигде не строилась станция так, как у нас, и по срокам, и по деньгам, в конце концов, мы выйдем на оптимальную цену, но это уже наш непубличный вопрос. То есть я вам благодарен за то, что вы исполняете обещанное, вы просто обязательный человек в этом отношении. И думаю, что белорусы получат прекрасную станцию. И это будет даже некий новый этап в строительстве атомных станций для Российской Федерации, которая является ведущей страной по мирному атому.

Сергей Кириенко, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:

У нас идут впереди головные блоки такого же проекта в Петербурге – Ленинградская АЭС, Нововоронежская АЭС. Мы на них все отрабатываем, что позволяет проводить двойной контроль. То есть у нас полная проверка в Российской Федерации. После этого мы предоставляем коллегам все данные о том, как это у нас. То есть они могут затребовать наши исходные документы, проверить по ним. Получается такой двойной контроль.

Вообще, расходы на безопасность АЭС только при строительстве – 40% от всей стоимости станции. То есть если это 9 миллиардов долларов, то более 3,5 миллиардов пойдет на безопасность уже в ходе строительства.

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2 400 мегаватт. У Беларуси могут даже появиться излишки электроэнергии. Сейчас разрабатывается госпрограмма по их эффективному использованию.

Александр Лукашенко:

Я не думаю, что у нас большая будет проблема, если будут какие-то излишки. Будет дешевле электроэнергия. Электромобили появятся (они уже появились) – космос, за 6 секунд взлетает на 120 километров. Поэтому все идет вперед.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Кстати говоря, мы уже можем доложить, что автобус как таковой или троллейбус исчезают. Электробус появляется. И мы уже делаем опытный образец. К концу 2017 гола у нас уже будут образцы, которые будут работать на электрической энергии. То есть он на конечной остановке подзарядился и может до 20 километров ехать без подзарядки.

Александр Лукашенко:

Это, конечно, подтолкнет нас к «зеленым» технологиям. Это большое дело.

Работы ведутся по обоим энергоблокам. По первому в этом году должны выйти на ядерном острове на отметку +44 метра, по второму +22. Значит, монтаж на первом энергоблоке – конденсатора паровых турбин. И в первой половине следующего года приступят к монтажу ядерного реактора.

Сергей Кириенко, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:

Белорусские и строительные, и производящие оборудование организации, как мы и обещали, могут быть востребованы для сооружения не только двух блоков Белорусской АЭС. Мы сейчас целый ряд поставщиков оборудования лицензировали, они получили сертификаты и могут участвовать в наших конкурсах на все российские и зарубежные стройки. Мы сейчас уже очень внимательно начали переговоры с белорусскими компаниями о том, чтобы звать их вместе с собой на сооружение атомных станций в мире. У нас сейчас портфель контрактов – 30 блоков в 12 странах. В общем, огромный объем работы. Мы с удовольствием будем их брать за собой.

На заводе «Атоммаш» уже готов реактор №1. Сейчас он испытывается перед отправкой в Островец. С каждым годом потребность в выработке электричества будет во всем мире только расти. И одновременно с продовольственной проблемой встанет вопрос возможного энергетического голода. Запасы углеводородов не вечны. Стоимость производимого на АЭС электричества дешевле, чем на тепловых или угольных станциях, а срок эксплуатации АЭС – минимум 60 лет. Согласно планам, первый блок Белорусской АЭС должен быть введен в 2018 году, а второй – в 2020.