Александр Лукашенко при посещении БелАЭС: У нас должна быть станция – это совершенно другой облик белорусской нации

Новости Беларуси. Самая безопасная и современная АЭС в мире строится в Беларуси. Об этом шла речь на встрече президента с генеральным директором «Росатома» Сергеем Кириенко. Александр Лукашенко 9 октября посетил площадку строящейся АЭС.

Как доложили президенту, работы по возведению станции идут строго по графику. Глава государства интересовался вопросами безопасности. Александр Лукашенко обратил особое внимание на то, что при возведении АЭС ни в коем случае не стоит торопиться. Президента заверили, что при всех работах соблюдается четыре этапа контроля, а строительство ведется в соответствии со строгим регламентом соблюдения качества.

Возведение первого энергоблока должно завершиться в 2018 году, а второго – в 2020 году.

Затем Президент посетил учебно-тренировочный центр Белорусской АЭС и ознакомился с тем, как организована работа по комплектованию и подготовке кадров для атомной электростанции. Главе государства также доложили о развитии жилищной и социальной инфраструктуры для строителей и работников белорусской АЭС.

Александр Лукашенко пообщался со строителями и местными жителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне долго пришлось убеждать вас, особенно в Островце, на первых порах я даже боялся вам говорить о том, что мы здесь будем строить станцию. Но сегодня, я думаю, вы все убеждены в том, что мы поступили правильно. У нас должна быть станция: это дешевая электроэнергия, это новые технологии, это совершенно другой облик белорусской нации. Я, вот, опять же, рассказывал своему другу, вместе работали (будучи он премьер-министром, Сергей Владиленовичу): в здравоохранении мы достигли космических высот по лечению, трансплантации, по диагностике. В образовании мы не будем ничего ломать, мы дошлифуем, у нас хорошее образование. В космическом плане мы того же космоса достигли, запустив свой спутник. Сегодня мы имеем лучшие спутники, производим в Беларуси. Их заказывает даже Россия и Китайская Народная Республика – ведущие космические державы. Точно так и здесь. Вот это точки роста. Это потребовало нового уровня образования. Нам пришлось перестраиваться для того, чтобы подготовить молодежь для работы здесь. Так же и на тех космических объектах. Вот я был на этом объекте здравоохранения: одни молодые люди, глаза горят, все понимают, во всем разбираются. Просто приятно было смотреть. Это совсем другой уровень страны. А страна – это люди.